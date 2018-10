Disfunción eréctil se presenta cada vez a edades más tempranas

"Ahora ya no es el hombre añoso que se encuentra en la andropausia, sino que hay pacientes jóvenes que presentan disfunción eréctil; mi paciente más joven tienen 17 años", explicó el médico cirujano y sexólogo.



En el marco del Día Internacional de la lucha contra la disfunción eréctil que se celebra el 30 de octubre, el especialista explicó que este problema se define como la incapacidad para lograr una erección que sea lo suficientemente firme para llevar a cabo una penetración.

"Además, evita que esta sea placentera para ambos miembros de la pareja", aseveró.



Este problema, detalló, tiene componentes fisiológicos, psicológicos y sociales, pero un alto porcentaje lo ocupan las causas orgánicas.



Explicó que al menos 37 % de los casos de disfunción eréctil tienen un origen orgánico; es decir, están relacionados con una causa fisiológica, principalmente con la diabetes.



"Cuando son hombres jóvenes este problema está ligado a la diabetes, hipertensión arterial, alguna alteración hormonal o problemas de colesterol y triglicéridos altos. El estrés es también la causa principal que disminuye testosterona", aseveró.



Acosta dijo que estas condiciones ocasionan que la erección no sea tan firme. "En ocasiones no se tiene el flujo sanguíneo para tener la adecuada irrigación de sangre que lleve a la erección", expuso.



El médico explicó que en regiones como Latinoamérica la cultura machista sigue imperando y por ello en muchas ocasiones esta problemática no es atendida.

"Sin embargo, queremos que el hombre haga conciencia y que sepa que la disfunción eréctil es como cualquier otra patología, quitando este estigma y prejuicio, porque el paciente que la padece se siente poco viril y con una autoestima muy baja", dijo.



Además, aseguró, se tiene la creencia de que los medicamentos pueden afectar al punto de provocarles un infarto o una adicción, lo cual, indicó, no es verdad.



Explicó que actualmente existen medicamentos para tratar este padecimiento, los cuales no solo contribuyen a tener una erección sino también mejoran la cantidad de espermatozoides y la calidad del orgasmo.



No obstante, resaltó que para el tratamiento efectivo de la disfunción eréctil es importante llevar un manejo multidisciplinario.



"Queremos que el paciente se sienta atendido en todas las esferas de su vida, ya sea emocional, física, fisiológica", apuntó.



Detalló que a la par del tratamiento el paciente tiene que mejorar sus hábitos: dormir mejor, disminuir el consumo de alcohol y cigarros, mejorar su alimentación, hacer ejercicio y disminuir el estrés.



"Se ha estudiado que cuando estos factores se conjuntan es más fácil que el paciente pueda tener algún tipo de disfunción", estimó.



Finalmente, dijo que es un padecimiento que de ser tratado adecuadamente tiene cura y sugirió a los hombres no sentirse avergonzados, evitar la automedicación y acudir a un especialista en cuando detecte que existe algún problema.