Las fotos fueron publicaron publicadas hoy en el Twitter del Palaciode Kensington. Fueron tomadas por la propia Kate a mediados de mayo, y en todas las imágenes la pequeña está en brazos de su hermano mayor, George.

El Palacio de Kensington difundió las primera fotos oficiales de la princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge, William y Kate.

En las imágenes se observa a la pequeña princesa en brazos de su hermanito George, tercero en la línea sucesoria al trono británico, que en una de las fotos la besa en la frente.

Charlotte el 2 de junio cumplió un mes.

Las fotografías fueron tomadas a mediados de mayo por Kate, informó el Palacio de Kensington en su cuenta de Twitter.

We're delighted to share the first photo of Prince George with his little sister Princess Charlotte pic.twitter.com/lJbWwsqFva — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) junio 6, 2015

Difundieron las primeras fotos de la princesa Charlotte. Foto: Twitter @KensingtonRoyal Difundieron las primeras fotos de la princesa Charlotte. Foto: Twitter @KensingtonRoyal Difundieron las primeras fotos de la princesa Charlotte. Foto: Twitter @KensingtonRoyal Difundieron las primeras fotos de la princesa Charlotte. Foto: Twitter @KensingtonRoyal Difundieron las primeras fotos de la princesa Charlotte. Foto: Twitter @KensingtonRoyal Difundieron las primeras fotos de la princesa Charlotte. Foto: Twitter @KensingtonRoyal

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