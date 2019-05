Las diferencias en la percepción de la obesidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete de cada 10 pacientes con obesidad consideran a esta como una enfermedad crónica, de acuerdo con los resultados de una investigación hecha pública en ell Congreso Europeo sobre Obesidad.

El estudio ACTION IO (Awareness, Care & Treatment In Obesity Management an International Observation) reveló también que los profesionales de la salud consideran a la obesidad como una enfermedad pero no le dan prioridad al diagnóstico ni seguimiento.



En el estudio, considerado el más grande de su tipo, participaron 14.500 personas con obesidad de 11 países (Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Chile, Emiratos Árabes Unidos, España, Israel, Italia, Japón, México y Reino Unido) y cerca de 2.800 profesionales de la salud.



El objetivo fue identificar la percepción, actitud, comportamiento y las barreras que existen para tener un tratamiento efectivo contra la obesidad, y mostró que hay una desconexión entre la percepción de los pacientes y los médicos.



El 71 % de los especialistas de la salud consideran que los pacientes con obesidad no están interesados en perder peso, mientras que sólo el 7 % de los pacientes coincidieron con esta idea.



Además "cerca de la mitad de los pacientes no hablan con sus médicos sobre la pérdida de peso porque creen que la enfermedad es su responsabilidad", señaló el profesor Ian Caterson de la Universidad de Sydney y autor principal del estudio.



Los pacientes entrevistados dijeron que pasaron seis años sin consultar a un doctor desde que empezó su lucha con la pérdida de peso y el 81 % aseguró que había hecho al menos un intento serio para lograrlo, mientras que 52 % reportó que tuvieron hasta cuatro intentos.



"La obesidad es uno de los desafíos de salud más complejos que enfrenta nuestra sociedad hoy día; sin embargo, las medidas que se toman en la actualidad contra la obesidad son pocas en comparación con otras enfermedades crónicas similares", señaló el profesor Caterson.



Por su parte, la doctora Carly Hughes de la Universidad de Cambridge aseguró que "los médicos y científicos no se han esforzado en comunicar acertadamente a la población sobre los descubrimientos respecto a la obesidad".



Apuntó que hace cinco años "descubrí que 70 % de los casos de obesidad son a causa de los genes, el otro 20 % por el ambiente y solo 10 % se debe a una decisión personal".