Dicen que habría uno en Uruguay: la verdad del monstruoso murciélago de WhatsApp

A veces da la sensación de que la gente se está acostumbrando a recibir mensajes por WhatsApp y no confiar en todo lo que llega. Pero no dejan de ser muchos los que comparten “por las dudas” o porque directamente no se cuestionan la veracidad del contendido. Y lo mandan a sus contactos, alertando a sus familiares y amigos. También hay que admitir que a veces circulan cosas que parecen insólitas y terminan siendo ciertas.



La historia de ese tipo de mensajes es conocida por todos: se reenvían, se reenvían y se reenvían, y no importa si ahora la aplicación nos pone en evidencia que es una cadena al ponernos explícitamente la flechita y el “reenviado” sobre el mismo.



Esta semana me pasó eso: me llegaron varias fotos y dos audios. En un primer momento me reí. Las fotos son de un animal muy extraño, a simple vista un murciélago gigante con cabeza de caballo o perro….o algo muy raro. Pero después de la risa me quedé mirando al detalle, me impresionó y me generó intriga.



No creí que una especie así haya sido encontrada en Uruguay, más allá de que los audios que acompañan las imágenes están circulando entre uruguayos.



El hombre que habla en el audio dice: "Fuimos a cazar vizcachas y había tres (de los murciélagos) y se largan a pique y agarran la vizcacha".

"Agarré ese solo y vos sabes que lo agarramos antes de ayer. Y ayer vinieron de bromatología y se lo llevaron, dijeron que lo iban a estudiar, después nos avisaban a ver qué era", continúa el hombre.



Luego, en el segundo audio, se escucha a la misma persona decir que el animal "pesa 5.600 kilos" y tiene "la cabeza como de una vaca". Además, dice "tiene los colmillos de 6 centímetros y las alas abiertas miden un metro y medio o un poquito más".



Alejandro Crampet, docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, confirmó a El País, al ver las fotografías, que se trata de un murciélago gigante originario de Asia, aunque también los hay en África. Especificó que son una especie fructívora.



“Hoy en día entran tanto animales de contrabando que te diré que no es imposible, pero es muy raro. Jamás vi ni supe de alguien que tenga uno” en Uruguay, señaló.

También en el segundo audio que circula, se hace la única referencia al lugar en el que supuestamente encontraron al animal, cuando quien habla dice: "Lo subimos a Internet y saltó otro de Tornquist que también los vio pero no los pudo agarrar".



¿Tornquist? Sí, es una ciudad al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y con esa pista podemos terminar de confirmar que todo esto se trata de un falso viral.



Ya hace algunas semanas varios medios argentinos lo hicieron al informar que a pesar de que el animal recorrió las redes sociales, desde el municipio de Tornquist, así como responsables de Zoonosis y de Bromatología, confirmaron que no hubo contacto alguno con un animal de este tipo.