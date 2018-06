La diabetes puede ser una manifestación temprana de cáncer de páncreas

Una reciente aparición de diabetes tipo 2, que supone una falta relativa de insulina, puede ser una manifestación temprana de cáncer de páncreas, según un estudio publicado en el "Journal of the National Cancer Institute".



La investigación, a cargo de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (EE.UU.), señala que el cáncer de páncreas es uno de los más graves, con pocas esperanzas de vida debido a que a la mayoría de los pacientes -un 80 % de ellos- se les diagnostica el mal en etapas avanzadas.



La identificación de las personas con alto riesgo de padecer diabetes y la posibilidad de detectar pronto el cáncer de páncreas podrían mejorar la situación de los pacientes, añade.



A la mayoría de los pacientes con diabetes que tienen cáncer de páncreas se les había comunicado que tenían diabetes unos tres años antes de que recibieran el diagnóstico de cáncer.



Para su conclusión, los expertos evaluaron la aparición de diabetes y de cáncer de páncreas en un estudio entre afroamericanos y latinos en Estados Unidos, dos grupos con el riesgo más alto de contraer diabetes, agrega la investigación.



Según el estudio, hecho a partir de archivos hospitalarios en California, en los pacientes con diabetes que tenían cáncer de páncreas, el 52,3 % de los casos había desarrollado diabetes en los 36 meses previos al diagnóstico del cáncer.



"La sorprendente relación entre la reciente aparición de diabetes es único del cáncer de páncreas, y no es visto en cáncer de mama, próstata y de colon", señaló Wendy Setiawan, autora del estudio.



"Nuestras conclusiones -añadió- apoyan la hipótesis de que la reciente aparición de diabetes es una consecuencia del cáncer de páncreas y que la diabetes de larga duración es un factor de riesgo para este cáncer".