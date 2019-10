Día mundial de la Salud Mental: la OMS difunde guía para detectar personas con potencial suicida

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y para ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa a la población sobre los problemas referidos a la salud mental, la manera de concientizar sobre su existencia y las formas de prevención más eficaces.

En esta oportunidad la OMS dio a conocer una serie de medidas para detectar los indicadores podrían señalar que una persona tiene potencial suicida y la manera de prevenirlo.

Según la entidad, el suicidio es la segunda causa de muerte de las personas entre 15 y 29 años, y es el motivo de muerte casi 800.000 personas al año.

Qué hacer si se sospecha de un posible suicidio.

Preguntar sobre el suicidio no provoca el acto en sí. Por lo general reduce la ansiedad y ayuda a las personas a sentirse comprendidas.



Brindar una escucha abierta y ofrecer apoyo.



Animar a pedir ayuda a un profesional, como un médico, un profesional de salud mental.



Si cree que la persona corre un peligro inmediato, no la deje sola. Pida ayuda profesional a los servicios de emergencia, a un teléfono de asistencia para personas en crisis.



Si la persona por la que está preocupado vive con usted, asegúrese de que no tenga acceso a medios para autolesionarse.



Mantenga el contacto con dicha persona para comprobar que está bien.