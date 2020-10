Día Internacional de la Mujer Rural: un grupo en desventaja ante pandemia de la COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"En Uruguay, las mujeres rurales y del agro afrontan brechas de acceso a la tierra, los recursos productivos y la asistencia técnica, así como una segregación horizontal en la educación técnica agropecuaria. Esto ha impulsado un proceso de masculinización del mundo agropecuario, disminuyendo la autonomía económica de las mujeres del sector”.

Tal es el diagnóstico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el mes en el que se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales (este 15 de octubre).



Establecido por las Naciones Unidas en 2007, la consigna de este año es “Construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”, para crear conciencia sobre las luchas de estas mujeres, sus necesidades y su papel clave en nuestra sociedad. La organización entiende que “las mujeres y las niñas están en desventaja en esta pandemia, un problema que se agrava más aún en las zonas rurales” (ver recuadro).



En el caso de Uruguay, donde afortunadamente la pandemia no golpeó como lo hizo en otros países, se decidió colocar el foco en el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, una iniciativa del MGAP con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ya en proceso de implementación.



“Es un plan que tiende a buscar que en las políticas públicas que se generen se tenga una perspectiva de género y modificar así algunas políticas y conductas que reproducen o crean desigualdades”, explicó a El País, Fernanda Maldonado, directora general del MGAP.

“Por ejemplo, si mañana se decide llevar adelante una política determinada en el tema bienestar animal, este plan va marcar cómo lo hago con perspectiva de género. O sea, ver qué rol juega la mujer o, si voy a hacer las capacitaciones, qué tengo que tener en cuenta para empoderar y para ver esa capacidad transformadora de la mujer”, amplió la jerarca sobre una iniciativa que es difícil de percibir porque no refiere a planes o proyectos concretos, sino que apunta a “una modificación neurálgica en algunas cuestiones”, dijo.



Por eso es algo que no se va a visualizar de un día para el otro, sino a mediano plazo. En principio es una estrategia pensada para cinco años.



Maldonado destacó que “no es ir unos contra otros”, sino apuntar al complemento. “Muchas veces se mira más un rol, que es el del hombre y no tanto el de la mujer. Entonces se trata de tener mucho más en cuenta a la mujer, lo diferente que somos, que recibimos en forma distinta los mensajes a la hora de elaborar las políticas y llevarlas adelante”.



Uruguay celebra en Ismael Cortinas Para celebrar el Día Internacional de la Mujeres Rurales (15 de octubre), el MGAP planificó una serie de actividades que comienzan a las 7 de la mañana de hoy con activismo en redes en el marco de la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos. Con el hashtag #MujeresRurales autoridades nacionales, sobre todo agropecuarias, comunicarán sus visitas a predios de mujeres vinculadas al sector. Recorrerán establecimientos en San José y emprendimientos colectivos en Flores. En Ismael Cortinas (Flores) se realizará un taller con mujeres de la lechería y quesería. A las 13.00 habrá un almuerzo de las participantes con autoridades nacionales, que cerrará con una conferencia de prensa del MGAP, Inmujeres y referentes del agro, además de un show artístico.

Día Internacional de las Mujeres Rurales Su objetivo es reconocer el papel decisivo de la mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

Espacio para exposiciones vinculadas al sector Para inaugurar celebración por el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial de la Alimentación, el MGAP reabrió su espacio cultural con la muestra “Mesas de Campo”.

Etapas.

El Plan Nacional de Género fue estructurado en seis etapas: implantación; diagnóstico y consultas internas; consultas ciudadanas; estructuración y diseño; validación y difusión; y proyección. Las dos primeras ya se cumplieron; es decir, el plan fue implementado y se procedió a realizar las consultas a la interna del MGAP y de toda la institucionalidad agropecuaria, como ser el Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto de Colonización, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), entre otros.



“Se trabajó en talleres y reuniones del equipo técnico del ministerio en temas de políticas de género, con asistencia de técnicos de la FAO”, detalló.



El pasado 1° de octubre, y con presencia de autoridades nacionales, se procedió al lanzamiento de la etapa de consultas ciudadanas que Maldonado estima que se extenderá hasta diciembre.



Esta etapa consiste en unas 30 consultas en todo el territorio nacional y en todos los sectores vinculados a la producción agropecuaria y de la pesca.



“El equipo del MGAP está yendo a territorio. Algunas consultas se están haciendo en forma virtual, otras mixtas; algunas en una etapa, otras en dos o tres; unas en un día, otras demoran un poco más. Todo depende de las características del público objetivo, de la zona del país y de todos los protocolos que obedecen a la realidad sanitaria”, explicó la directora general del MGAP.



Después llegará la etapa de estructuración y diseño del plan propiamente dicho teniendo en cuenta los insumos recogidos. Se pasará luego a su validación y la intención es ponerlo en marcha en marzo de 2021.

“Esta administración tiene un compromiso con el tema de las políticas de género, no solamente el MGAP. A nosotros se nos presentó el desafío y dijimos ‘vamos a asumirlo’, no solamente como ministerio sino también con toda la institucionalidad que se relaciona con nosotros”, dijo Maldonado sobre la posta que la secretaría de Estado decidió tomar para impulsar temas vinculados a la mujer y las desigualdades.



Añadió que, “sin duda, algunas transformaciones que se hagan al nivel del MGAP después van a ser útiles para otras entidades en la toma decisiones”. Esto estaría marcando entonces la proyección del plan, quizás como un modelo para ser tomado por otras áreas del gobierno, ministerios u organismos del Estado. “Todo termina involucrándose”, acotó la jerarca.



Maldonado destacó que se trata de un plan muy ambicioso que se inició en el sector agropecuario porque el MGAP permite llegar a todo el país. “Una de las características relevantes que tiene este plan es que tiene una fuerte consulta en territorio, una fuerte interacción con los destinatarios. Preguntamos ‘qué’ y juntos ‘vamos a’, con la visión de todos”, concluyó sobre una iniciativa con fuerte impronta de cambio.

Plan que empieza en sector agropecuario El Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias es, según definición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “una herramienta de planificación que incorpora en las políticas públicas agropecuarias la perspectiva de género vinculada a las demandas y percepciones de la sociedad civil, los diagnósticos nacionales e internacionales en las áreas específicas, los conocimientos técnicos del funcionariado que ejecuta, diseña y evalúa políticas públicas y el análisis de viabilidad económica y política”.

Está estrucuturado en seis etapas: implantación, diagnóstico y consultas internas (se realizó en setiembre); consultas ciudadanas (actualmente en desarrollo); estructuración y diseño, validación y difusión, y proyección. Para llevarlo adelante el MGAP cuenta con el apoyo técnico de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que contrató una consultora para trabajar en el tema. FAO también financia parte del plan, fundamentalmente lo que tiene que ver con su preparación. La validación final estará en manos de Claudia Brito, la oficial técnica regional especializada en género de FAO.

El plan de acción del MGAP se construye sobre tres premisas fundamentales:

-Las mujeres rurales ocupan un rol relevante en la economía y producción y tienen múltiples ámbitos de contacto con las políticas públicas.

-Existe un potencial productivo de las mujeres que es poco reconocido y valorado. Al vindicar su papel, se hace posible mejorar su situación laboral, social y productiva.

-Para garantizar la pertinencia y viabilidad de una política pública es necesario establecer un estrecho vínculo con la población objetivo y quienes ejecutan las políticas, desde el diseño hasta la evaluación.