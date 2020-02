Día Internacional de Internet Seguro: Los riesgos que esconde la red

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el año 2003, alrededor de 70 países celebran a lo largo y ancho del globo el Día de Internet Seguro, el día 11 de febrero. Esta efeméride tiene como objetivo concientizar a los distintos públicos sobre los riesgos que oculta la vida en la red.

En este marco, José Luis López, director ejecutivo de la empresa de seguridad informática ESET, explicó a El País que el principal desafío para lograr un internet seguro está en tener a más personas educadas sobre los riesgos que conlleva.

“Hay que enseñar a las personas sobre los potenciales riesgos. Especialmente hay que hacer foco en las nuevas generaciones y en las generaciones anteriores, que no tuvieron quién les enseñara cuáles son los riesgos”, indicó el experto. El especialista señaló que el avance de internet ha sido más rápido que la difusión del conocimiento y por esa razón se debe hacer hincapié en la educación. “Todo el mundo usa internet, pero no todo el mundo está enterado de los riesgos. Internet es una maravilla de todos modos, pero debe saber utilizarse”, sostuvo.

Las generaciones que están más expuestas son aquellas cuyos ascendientes no crecieron en una era en la que se conocieran estos riesgos, estos son los adultos más grandes y algunos jóvenes y no tan jóvenes que tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías.



Uruguay entre los países más seguros Según el Global Cybersecurity Index de ITU, Uruguay está en el tercer puesto entre los países más seguros en materia cibernética dentro de las américas, únicamente por detrás de Estados Unidos y Canadá. Este índice analiza la capacidad y la experiencia de diferentes organizaciones para trabajar y proteger a los diferentes usuarios de la red en los países asociados a ITU.

Riesgos

Internet es un lugar “maravilloso” según José Luis López, pero que tiene asociados ciertos riesgos y de ellos hay que saber protegerse. “Los principales están asociados con la privacidad. Es muy fácil dar información sin saberlo y que te roben. Por ejemplo, hay muchas personas que no valoran que cuando se ofrece algo gratis en internet se paga aportando los datos personales”, aseguró.



López destacó la importancia de que se tenga conciencia sobre ese “pago” con datos, porque brindar información puede radicar en riesgos incluso físicos para ser víctimas de un delito.

A veces, no se trata de un delito en concreto, pero sí mencionó el escándalo en el que un usuario descubrió que todos sus datos personales se encontraban disponibles en un sitio de la Universidad de la República y así había sucedido durante años sin tener conciencia de ello.

“Internet nos puede exponer hasta a riesgos físicos. Cuando se habla de inseguridad en la calle uno conoce la realidad y se protege, sin embargo con internet los riesgos son intangibles por lo tanto no se es consciente. Sin embargo, estamos expuestos de la misma manera”, enfatizó.

Según destacó el especialista, la línea más delgada se encuentra en el usuario porque es el que termina haciendo click o tomando las decisiones erradas que lo ponen en una situación de vulnerabilidad.

“No debemos cuidar, por ejemplo al recibir o abrir archivos que no solicitamos. No debemos dejarnos llevar por esos premios maravillosos que de repente obtenemos en línea; tampoco debemos hacer click en links que no pedimos. La diferencia para que el riesgo exista está a un click de distancia”, afirmó.

Protegerse en la red

El primer paso es informarnos para saber qué tipo de correos no debemos abrir o debemos eliminar directamente.

Comúnmente, llegan a los correos de los uruguayos supuestas “herencias” recibidas por un pariente lejano; servicios de recuperación de cuentas de falsos “apple”; o premios maravillosos de sorteos en los que nunca nos inscribimos. La regla al recibir este tipo de correos debe ser eliminar directamente.

Otro medio muy común para obtener datos son los sorteos de multinacionales que ofrecen grandes premios irrisorios a los que se accede por un link que dirige a una web similar a una oficial, pero que en realidad no lo es: la premisa es dudar, son estafas o formas de recolectar datos.

El director de ESET, destacó además, que mientras podemos tener la conciencia hay que tener herramientas de protección como antivirus o firewalls. Otra forma, un poco más tediosa quizás, es contactarse con la persona si es conocida y verificar si de verdad quiso enviar el enlace o correo con cierto material.

“Tomar medidas de seguridad es en general más incómodo pero implica que estemos más cuidados”, enfatizó.

Por otro lado, el experto señaló que los teléfonos celulares han hecho que tengamos mini computadoras móviles y eso es un factor que aumenta los riesgos.

“Si tomamos una foto y se la enviamos a un conocido debemos ser conscientes que en el momento que esa imagen abandona nuestro móvil ya no nos pertenece. Algo similar sucede con las cadenas de Whatsapp, hace pocos días con el tema del coronavirus se vio la desinformación o con los audios que hablaban de una situación en Melo. Todos somos responsables al momento que reenviamos esa información desde nuestros teléfonos”, sostuvo.

Crear internet como un lugar más seguro y principalmente protegernos en él, depende principalmente de que los usuarios tomen conciencia de que es una herramienta con riesgos en la que deben tener cuidado.