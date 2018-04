La verdad detrás de la laptop de cartón que una niña dibujó y se volvió viral

Una foto de un laptop de cartón que hizo una nena y que publicó su madre, Yubiry Marcano, en la red social Reddit rápidamente se volvió viral con mensajes solidarios de personas que ofrecían regalarles un equipo a la familia para que la pequeña de 7 años pudiera "ver videos de perros en Youtube", como le pidió a su mamá.

Sin embargo, que la nena no tenga una laptop no se debe a que su familia tenga problemas económicos para adquirir una, como muchos asumieron en los casi 900 comentarios que tuvo la publicación.

Frente a las diversas ofertas de regalarle un equipo, la madre aclaró que su hija, Emma Saccá Marcano, no lo necesitaba: "Es gracioso cómo las personas asumen que esto es por orgullo o por ser tacaño. No se trata de eso (...) Ella sí tiene acceso a una laptop, pero no estoy feliz con que gaste mucho de su tiempo viendo videos. Ella usa la laptop que tenemos en casa para hacer tareas y jugar (a veces) y participa en dos clubs en la escuela sobre PCs y tecnología".

Una persona que leyó esta aclaratoria quiso felicitar a la madre: "Me encanta que le estás enseñando que ella tiene que ganarse las cosas que quiere y que sea llevada a inspirarse y usar su imaginación. Pareces ser una excelente madre". A ello, Marcano respondió: "Gracias. Esto me hizo llorar porque siempre me preocupa si estoy haciendo lo correcto".

Ante la gran solidaridad de muchas personas, Marcano se sintió agradecida: "He recibido muchos textos de gente que está ofreciéndole una PC a mi hija. Solo quiero decir que gracias a todos los que han ofrecido enviarle una laptop, pero no la puedo aceptar porque sentiría que estaría mal de mi parte hacerlo".

Además de los dibujos de perros y el teclado que dibujó Emma, en el "título" de la laptop de cartón, escribió en inglés (con algunos errores de ortografía): "por qué los unicornios existen". Al respecto, alguien comentó: "Me parece adorable" y la madre le respondió: "Le gustan mucho los unicornios en este momento así que supongo que esa es la marca de su computadora".