Desechos plásticos en océanos disparan riesgo de enfermedades en corales

Los investigadores examinaron más de 120.000 corales en 159 arrecifes, algunos contaminados con plástico y otros no, en Indonesia, Australia, Birmania y Tailandia para un estudio en la revista Science.



"Encontramos que las probabilidades de enfermedad aumentaron del 4% al 89% cuando los corales están en contacto con el plástico", dijo la autora del estudio Joleah Lamb, del ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies en la universidad James Cook en Australia.



Lamb dijo que los científicos todavía intentan descubrir por qué los plásticos son tan peligrosos para el coral, que son un cúmulo de organismos vivos que cubren cerca del 0,2% del suelo marino y proveen un hábitat clave para casi un millón de especies de peces jóvenes.



Podría ser que "los plásticos sean vasos ideales para microscópicos organismos colonizadores que pueden disparar las enfermedades si entran en contacto con los corales".



"Por ejemplo, los objetos de plástico hechos comúnmente de polipropileno, como las tapas de botella y los cepillos de dientes, son fuertemente habitados por bacterias que está asociadas con un grupo devastador de enfermedades del coral, conocidas como síndrome blanco".



El problema de la contaminación del plástico se ha expandido a los océanos el mundo y está empeorando rápidamente.



"Estimamos que hay 11.100 millones de objetos plásticos en los arrecifes de coral en la región Asia-Pacífico y pronosticamos que esto aumentará un 40% en siete años", indicó Lamb.



"Esto equivale a un estimado de 15.700 millones de objetos plásticos en los arrecifes de coral" en esa región para 2025.



Los arrecifes de coral ya están bajo presión por el calentamiento global, que apuntala las enfermedades y causa que estos organismos se decoloren y mueran.