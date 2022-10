Descubrió una puerta secreta el último día de su alojamiento y esta fue su reacción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Grace Grundy y su amiga se quedaron en un Airbnb por varios días, hasta que en el último, mientras preparaban todo para partir, hicieron un hallazgo que las desconcertó. Tras prestar atención, se fijaron en que había bisagras en la estantería de libros y, cuando decidieron explorar, se quedaron sin palabras al encontrar que en realidad había una puerta secreta. Las dos visitantes fueron testigos de que las cosas no eran lo que parecían.

De acuerdo con el video que compartió en su cuenta (@gracegrundy_), en la que acumula más de 6300 seguidores, ella y su amiga reservaron la casa de campo en el parque forestal de Cudffan, en Gales. En el clip, se lee la leyenda: “Recogíamos nuestro Airbnb y me di cuenta de que la estantería de libros es una puerta secreta”.



Durante la grabación, su amiga abrió el estante y vio una pequeña puerta en la que había un cartel que decía “salida de incendios”. Mientras Grace se preocupaba por a dónde llevaría ese acceso, la otra joven avanzó y reveló la verdad, un amplio espacio lleno de muebles en el que incluso había un piano. “Dios mío, es una habitación secreta y una puerta secreta”, exclamó una de ellas.

Aunque se mostraron sorprendidas en su video, que suma hasta el momento 1,7 millones de reproducciones, no todas las personas les creyeron. Muchos se preguntaron cómo fue que jamás se dieron cuenta de esta característica durante su estancia: “¿Cómo no viste las bisagras? Eran bastante obvias”, le dejaron.



“Honestamente, ¿cómo no te diste cuenta de que había algo allí hasta el último día?”, compartió otra persona y encontró eco en muchas más: “Puerta secreta? Puedo ver esas bisagras desde el espacio”. “¿No pensaste que las escaleras que subían a la nada eran sospechosas?”. “Habitación secreta que tiene ventanas y es visible desde el exterior. Cristo”. “Imagínese si los propietarios hubieran estado sentados viendo la televisión cuando abrió la puerta de su casa”, sumaron más usuarios al ver el recorrido que hicieron sobre la nueva habitación.



La tiktoker no se dejó intimidar y explicó que, en retrospectiva, las bisagras eran obvias, pero que estaban detrás de una lámpara y por eso no las habían visto. “Ni siquiera miramos todo lo que había en el anuncio de Airbnb. Simplemente dijimos vamos y nos fuimos”, escribió.



La joven compartió un poco del panorama exterior para que otras personas pudieran hacerse una idea del ambiente. Aseguró que ese lugar estaba en el bosque y que había varios edificios diferentes en los que también se alojaban otras personas, por eso no cuestionaron que la forma en que alquilaron podía parecer un poco extraña.

¿Dónde está la cabaña viral por su puerta secreta?

Para quitar un poco el misterio, esta cabaña se llama "Wildernest", en la ciudad costera galesa de Aberaeron, a dos horas al noroeste de Cardiff. y es un área común para los huéspedes, según la descripción citada por el medio Daily Star. En su anuncio, el anfitrión, Hugh, compartió: “Está disponible para el uso de los huéspedes, con fuego de leña, sofás, piano y futbolitos. Puede haber otros invitados y se ruega que se respete la privacidad”.