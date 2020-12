Descubrieron una nueva especie de serpiente con piel brillante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de serpiente en Vietnam. El animal sorprendió por sus particulares condiciones: piel brillante con una coloración iridiscente y un extraño patrón de escamas.



Según describieron en un artículo publicado en la revista BioOne, los investigadores del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, Estados Unidos, y del Instituto de Ecología y Recursos Biológicos de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam hallaron el espécimen en la provincia de Ha Giang, al norte del país.



El equipo se encontraba realizando un estudio de herpetología en el distrito de Bac Me cuando notaron su coloración oscura, tornasolada y con pequeñas escamas estriadas (quillas). En ese momento supieron de inmediato que se trataba de una nueva especie y la identificaron como Achalinus zugorum.



"No se sabe nada sobre la ecología, el comportamiento, la dieta o el microhábitat preferido de esta especie, aunque, presumiblemente, es una especie semifosoriana que fue sacada a la superficie por las fuertes lluvias recientes antes de la recolección", detalla el estudio.



El nombre 'Achalinus zugorum' se eligió en honor al emérito conservador estadounidense George Zug, y su esposa, Patricia Zug, y pertenece a un género raro de serpientes excavadoras que se ramificaron del tronco evolutivo antes que otros grupos.



Debido a que el reptil no posee fotorreceptores de luz brillante en sus ojos, los investigadores determinaron que la especie podría esconderse debajo de la tierra o que se arrastra debajo de los escombros del bosque.



La Achalinus zugorum tiene un dorso de color negruzco y morado, mientras que su parte inferior es de color marrón oscuro. Otra de las características de este reptil es que su piel queda expuesta entre las escamas en vez de estar cubierta, como la de otras especies de serpientes.