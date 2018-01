Descubrí cómo ver Instagram Stories sin dejar rastro

Instagram es la red social preferida por lo más jóvenes gracias a su dinámica rápida y muy visual, pero también debido a sus historias efímeras. Estas, desde su aparición, no han dejado de complacer a los más de 300 millones usuarios de la aplicación. Sin embargo, pese a su popularidad, la exitosa función tiene una desventaja: cuando ves la historia de los demás, ellos también se enteran.



Teniendo en cuenta este gran detalle, la desarrolladora Alec Garcia creó un plugin para Chrome con el que podrás ver cuántas veces quieras las historias de los demás de forma anónima. Se trata de ‘Chrome IG Story’, que funciona únicamente para la versión de escritorio de Instagram.



Una vez instalada, la herramienta te mostrará el icono de un ojo junto a tu nombre en la sección de ‘Stories’. Al pulsarlo, activarás el modo de “Visualización anónima” y ocultarás tu nombre.



De esta manera, la otra persona no te verá en el registro de contactos que ofrece Instagram en base a quienes ven nuestras historias. Simplemente no aparecerás, no se emitirá una alerta a nadie sobre algún mensaje de visualización anónima.



Además de añadir el modo anónimo, el plugin agrega un botón en la barra superior de Chrome desde el que puedes activar un menú emergente para ver, compartir, descargar y buscar historias de otros usuarios. De esta manera puedes encontrar a gente no sigues y ver sus ‘Stories’ facilmente.