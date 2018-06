Descubren nueva especie de tortuga en el oeste de México

Al casquito de Vallarta, como se le ha denominado por las características de su caparazón -chato y ancho como un casco-, se le considera una especie amenazada por el avance urbano derivado del turismo, habiéndose contabilizado tan solo nueve ejemplares.



Fabio Germán Cupul Magaña, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), expresó que actualmente se están realizando pruebas para conocer sus hábitos y biología y evitar así que desaparezca.



Este reptil de agua dulce con una mancha amarilla en la nariz se encuentra en ecosistemas como arroyos o charcos que se nutren de lluvias y que suelen ser modificados por el avance de la ciudad.



Pese a que lo describen como un descubrimiento, los primeros avistamientos de esta tortuga se dieron hace 18 años, pero en aquel entonces no se creyó que fuese una especie nueva.



Ahora, ha sido redescubierta en los ríos de la zona suburbana de Puerto Vallarta por un grupo de científicos de la UdeG, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), de la Universidad de Guanajuato (Ugto) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Cupul Magaña recordó que 18 años atrás un grupo de científicos llegaron a la zona para realizar un inventario de las tortugas creyendo que únicamente existían cinco especies, aunque los habitantes del municipio señalaban la presencia de otro tipo de quelonio y los expertos trataron de corroborarlo.



"Entonces creímos que era algo diferente, pudimos consultar a especialistas nacionales y extranjeros y nos decían que no era nada diferente, que eran ejemplares juveniles de otras especies de la zona", rememoró.



Dieciocho años después, la inquietud sobre la identidad de aquel reptil permaneció viva y los científicos volvieron a la costa para realizar pruebas morfológicas que lograron diferenciar al casquito de Vallarta de otras 12 especies del género Kinosternon que existen en México.



Actualmente, trabajan en la publicación de los resultados de la genética de este quelonio, corroborando que se trata de una nueva especie.



"El siguiente paso, después de la descripción de la especie, fue asumir, por todos los elementos morfológicos de coloración y características que definen ese ejemplar, que sí se diferencia de todos los demás y por lo tanto escribimos un artículo científico para publicarlo en una revista", señaló el experto.



El artículo se publicó el pasado 18 de mayo en la revista Chelonian Conservation and Biology.



La tortuga fue nombrada científicamente como Kinosternon vogti en honor al científico Richard Vogt, un reconocido herpetólogo estadounidense que se especializó en el estudio de las tortugas de agua dulce de América.