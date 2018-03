Descubren funciones secretas de Instagram en su código oculto

Instagram comenzó como una red social el año 2010 en la que se compartían fotos y se les aplicaba un filtro. Posteriormente admitió vídeos y ofreció crear un archivo personificado de material para cada usuario. Hoy está en llamas con las historias y lectores de un portal tecnológico dieron con funciones que, tal vez, se emplementarían mañana.



Dentro de su código oculto, en los archivos enterrados de Instagram, un usuario del sitio Techcrunch encontró archivos de iconos o pictogramas que demostrarían que la red social se está preparando para permitir hacer llamadas y videollamadas.



“Me temo que no podemos comentar sobre esto”, señaló un portavoz de la aplicación a la página web. Si bien Instagram no se refirió al respecto, el descubrimiento parece confirmar lo que en enero había detectado el blog WAbetainfo.



Entonces, habían encontrado un botón de videollamada en la esquina superior derecha de la pantalla del chat pero creyeron que se trataría de una prueba interna. Asimismo, otras aplicaciones comenzaron a experimentar con estas funciones.



A modo de ejemplo, Messenger de Facebook que en 2013 integró las llamadas de audio y en 2015 añadió la opción de hacerlas también con video. Desde entonces, 400 millones de personas las utilizan cada mes.



¿Habrá sido esta la inspiración para la red social? No existen respuestas aún de la aplicación, pero como bien señaló Techcrunch, "Instagram quiere ser tu teléfono, no solo tu cámara".