Descubren fósil de nuevo reptil que vivió hace 237 millones de años en Brasil

Bautizado como "Pagosvenator candelariensis", la nueva especie fue identificada a partir de un fósil que corresponde a un cráneo y una mandíbula, junto con algunas vértebras del cuello y placas óseas que se asemejan a las de los cocodrilos actuales.



El estudio, que ya ha sido publicado en una revista científica, fue realizado por investigadores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y de la Universidad Federal do Vale do Sao Francisco (Univasf) a través de diversas técnicas de tomografía computarizada que permitieron examinar el material sin dañarlo.



Se desconoce el origen geográfico concreto del fósil ya que fue donado de manera anónima a finales de 2015 al Museo Municipal Aristides Carlos Rodrigues, en el municipio brasileño de Candelária (Rio Grande do Sul), donde actualmente se encuentra expuesto.



Según el jefe de la pesquisa, Marcel Lacerda, el "Pasgosvenator" era una animal de medio porte, de hasta tres metros de largo, y, con base a la comparación con otras especies semejantes, existe una fuerte evidencia de que sería cuadrúpedo.



Sus dientes largos y curvados indican que el reptil en cuestión era carnívoro con una dieta basada en animales de pequeño y medio porte, características que le encuadran en el grupo de los arcosaurios, concretamente en el linaje que dio origen a los actuales cocodrilos.



"Más específicamente, el grupo en que el 'Pagosvenator' se encuadra es en el denominado Erpetosuchidae, sobre el cual, a pesar de ser conocido y estudiado hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, no se poseen muchas informaciones sobre su anatomía y las relaciones de parentesco entre sus componentes", indicó el profesor de Paleontología de la Univasf, Marco França, coautor del estudio.



El nombre "Pagosvenator candelariensis" significa "el cazador de la región de Candelaria".