Desarrollan lentes de contacto con la visión láser de Superman

Científicos de la University of St. Andrews de Escocia desarrollaron unos lentes de contacto con sistema láser, que se utilizará en sistemas de reconocimiento.



El trabajo, que fue publicado en la revista Nature, está basado en membrana de un milímetro de espesor que emite una luz láser de baja intensidad, iluminada por un láser externo, utilizando un material semiconductor orgánico que es considerado seguro para el ojo humano.



La membrana es lo suficientemente flexible como para adaptarse al contorno de un ojo. No obstante, aún no está lista para probarse en humanos. De momento, solo se ha utilizado en el ojo de un bovino, con resultados satisfactorios.



De acuerdo con los investigadores, es un primer paso para obtener lentes de contacto láser para el hombre, en utilización en sistemas de reconocimiento. Además la hace ideal en las aplicaciones de seguridad, por ejemplo, para usarla como etiqueta anti-falsificación.



Esta es la primera vez que se obtiene una membrana flexible, muy delgada y, al mismo tiempo, robusta, de modo de poder colocarse en cualquier superficie.



Esta membrana emite una firma óptica única: "regulando la estructura reticular del material, la emisión del láser puede ser proyectada en modo de mostrar una serie de líneas, como la secuencia de 1 y 0 en un código a barras digital", reveló uno de los científicos, Markus Karl.