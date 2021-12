Todo lo que se debe saber sobre la psoriasis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Afecta muchísimo la calidad de vida. Tiene una afectación acumulada porque los pacientes pierden oportunidades tanto a nivel laboral como en los estudios y en lo afectivo. Y sufren un estigma”, dijo Mariana Lizarraga sobre la psoriasis en el ciclo Calidad de Vida en El País.



De acuerdo con la profesora de la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas, esta enfermedad no transmisible es crónica y se manifiesta como lesiones delimitadas, escamosas y rojas en codos, rodillas, cuero cabelludo, manos y pies e incluso genitales y los síntomas más frecuentes son prurito, irritación, quemazón y dolor.



Lizarraga apuntó: “La psoriasis es una enfermedad inflamatorio; no es infecciosa, no contagia. Afecta a todas las edades (si bien lo más frecuente es que se pueda despertar alrededor de los 20 años) y no diferencia por sexo ni por etnia. Y tiene un curso impredecible. Cuando un paciente inicia con lesiones no se sabe qué forma clínica va a tener, si va a ser un cuadro severo o no”.



Un hecho trascendente para la población es que la tercera parte de los pacientes no solo tiene compromiso cutáneo sino que también presenta compromiso articular. El dolor, la rigidez y la hinchazón de las articulaciones son los principales signos y síntomas de la artritis psoriásica que afecta manos, pies, muñecas, tobillos, cuello y columna lumbar.