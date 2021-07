¿Qué es y cómo curar un orzuelo rápidamente?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De vez en cuando comienza con un dolor en la zona del ojo, o un enrojecimiento del párpado, o hasta una protuberancia en esa zona. Pero las señales son claras: tu ojo está experimentando una inflamación de las glándulas de Zeiss, es decir, te está saliendo un orzuelo.

Pero, ¿qué es? El orzuelo es una “protuberancia pequeña, roja y dolorosa”, de acuerdo a la Académica Americana de Oftalmología. Este puede ser externo (comienza en la base de la pestaña) o interno (crece en el interior del párpado). Estas protuberancias suelen ser similares a un forúnculo o un granito.

¿Por qué salen orzuelos?

Los orzuelos externos suelen deberse a infecciones en el folículo piloso, mientras que los internos generalmente son causados por una infección en la glándula productora de grasa del párpado, agregó el sitio estadounidense.



Hay también factores que potencian el riesgo de tener un orzuelo: tocarse los ojos sin lavarse las manos, usar lentes de contacto sin desinfectarlos, no quitarse el maquillaje de los ojos, usar productos cosméticos vencidos, blefaritis (inflamación crónica), o rosácea (enfermedad de la piel), según MayoClinic.

Síntomas del orzuelo



Los síntomas más comunes son: un bulto rojo, dolor en el párpado, hinchazón y lagrimeo, según MayoClinic.

¿En qué se diferencia con el Chalazión?

Si tenés una gran protuberancia hinchada en el párpado, puede que no sea un orzuelo sino un chalazión. Esto suele ocurrir cuando se obstruye la glándula de grasa del párpado y si bien al puede empezar siendo un orzuelo, el chalazión suele no ser tan doloroso pero genera una mayor hinchazón.

¿Cómo curar un orzuelo?

Los orzuelos suelen irse rápidamente y no necesitan un tratamiento específico. Aunque, para acelerar su desaparición, expertos recomiendan utilizar toallas o compresas tibias en la zona del ojo. (repetirlo entre 5 a 10 minutos) y repetirlo dos o tres veces por día. Esto permite que el orzuelo se drene.



Para ayudar a que se curen se recomienda, además, no tocarse el orzuelo, porque eso puede hacer que la infección se propague; lavar el párpado de forma suave con agua y jabón; mantener limpio el ojo sin maquillaje; no utilizar lentes de contacto.

¿Cuándo consultar a un médico?

Generalmente, los orzuelos se van solos y no generan mayores problemas. Sin embargo, si no mejora en 48 horas, se recomienda consultar a un especialista. También es necesario consultar cuando la hinchazón afecta a todo el párpado.