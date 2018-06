¡Cuidado! Quitarán el aviso de capturas de pantalla en historias de Instagram

Luego de que en febrero de este año Instagram implementara la función de notificar a sus usuarios cada vez que hicieran una captura de pantalla de sus Historias, la plataforma ha dado marcha atrás y decidió cancelar este tipo de notificaciones.



La red social no había anunciado oficialmente la llegada de estas notificaciones, sino que se trataba más bien de una funcionalidad en prueba que, al parecer, no tuvo éxito en la plataforma.



Según un informe del medio BuzzFeed News, la red social aseguró que de ahora en adelante las personas tendrán total libertad para guardar el contenido de las historias que deseen en su teléfono, ya que se acabaron las notificaciones de captura de pantalla.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que no pasa lo mismo con los mensajes directos. La plataforma seguirá avisando si alguien hace captura de pantalla de las fotos que se envían mediante los mensajes internos.



Además, la aplicación implementó hace poco una nueva funcionalidad que permite compartir un contenido de otro usuario de manera fácil y rápida, mediante la función Mention. Con ella el usuario puede repostear una historia de otra cuenta, si fue mencionado, en su perfil.