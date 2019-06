“El cuidado personal debería ser una prioridad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cifra es preocupante, ya que las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física son el principal problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo.



La OMS define como inactivas a aquellas personas que no realizan más de 90 minutos de actividad física a la semana.



Uruguay concuerda con esta tendencia. ¿Por qué aumenta este número? En parte a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas, dice el organismo.



En este contexto, Lourdes Rapalín, directora del centro de cuidado personal y estético Bethel Spa, se manifestó preocupada por el sedentarismo local y alertó de sus consecuencias. Algunos de los peligros de la falta de actividad física son los siguientes: duplica el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes; las personas con poca actividad física tienen entre un 20% y un 30% más de posibilidades de morir de forma prematura; y la vida sedentaria aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer.



Frente a este contexto, hay que buscarse un rato para hacer ejercicio físico o masajes de relajación y no esperar a tener un problema de salud, tal como una enfermedad cardiovascular o pico de estrés para activarse, afirmó Rapalín.



En este punto, señaló que al cuidar el cuerpo y bajar el estrés, se genera una mayor productividad en las personas. Por esta razón, están intentando generar conciencia en la población sobre la importancia de la prevención.



“Cuando hablamos de Bethel Spa u otro centro la gente lo toma como algo superficial. Pero ir a un spa, no es para nada superficial, porque el cuidado personal debería ser una de nuestras prioridades”, sostuvo.

Bethel Spa funciona hace 15 años en el mercado local.

Un universo

Bethel Spa hace más de 15 años que funciona en el país con el propósito de cuidar el cuerpo, la salud y el bienestar de las personas. Al frente de la firma está el matrimonio de Lourdes Rapalín y Álvaro Padín, quien supo diversificar a tal punto la empresa que hoy ofrece una pluralidad de servicios. Entre ellos destaca el cuidado estético y personal, capacitaciones de peluquería, cosmetología, quiropraxia y curso de instructor.



“Bethel es un universo. Hemos hecho de todo, pero siempre enfocados en lo mismo”, expresó Rapalín al puntualizar que en este proceso es clave no perder la esencia de la marca. “Esto es lo más importante, porque crecer es sencillo, pero lo difícil es cómo hacer para permanecer sin desvirtuarse”, continuó.



Para lograrlo, la pareja está presente en el día a día del negocio y así puede cuidar hasta el más mínimo detalle. El éxito de su estrategia les permitió instaurar tres locales en Montevideo (Carrasco, Malvín y Pocitos), uno en Punta del Este y desembarcar en Paraguay con un modelo de franquicia.



Por otro lado, se posicionaron en capacitaciones de cuidado personal y estético al formar a unas 5.000 personas. “Hay chicas que se han recibido con nosotros y ahora trabajan a nivel internacional, es una satisfacción”, expresó.

Lourdes Rapalín. Foto: F. Flores

Completar estos logros no fue sencillo. Rapalín, quien forma parte de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU), reconoce que tuvo que sortear muchos obstáculos para alcanzarlos. Sin embargo, no se dejó vencer.



“Se me cierran las puertas y las voy a golpear tantas veces hasta que esas puertas se abran, porque a veces pienso que a las mujeres nos ponen trabas, porque saben que somos capaces de hacer muchas cosas y de lograr cada una de las cosas que nos marcamos”, afirmó, mientras agregó que no existe para ese “famoso techo de cristal” sino que depende de cada una.