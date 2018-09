¿Cómo saber si tu cuenta fue perjudicada por el último hackeo?

Facebook anunció el 28 de septiembre que casi 50 millones de cuentas fueron perjudicadas por un ataque cibernético. Según la red social, “los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el código de Facebook que afectó (Ver cómo), una función que permite a los usuarios observar cómo otras personas ven sus perfiles. De esta forma, permitió a los atacantes robar las credenciales de acceso que podían usar entonces para controlar las cuentas de los usuarios”, sostuvo la compañía.

Con esta credencial de acceso, los hackers podían ingresar a las cuentas de Facebook sin la necesidad de colocar la contraseña cada vez que se visite el sitio o la aplicación. Si un hacker pudo obtener la de un usuario, es probable que haya ingresado a su cuenta.

¿Cómo saber si mi cuenta fue hackeada?



A pesar de que la cifra de 50 millones es elevada, representa un pequeño porcentaje de las más de 2.000 millones de cuentas activas en Facebook, por ello las probabilidades son pocas.



Si vas a tu cuenta de Facebook y no tienes que reingresar, es síntoma de que tu cuenta no ha sido vulnerada.



En cambio, si intentas acceder y ves que has sido retirado, entonces sí ha sido afectada por el hackeo.



Facebook en respuesta al ataque ha reiniciado las credenciales de acceso a las 50 millones de cuentas que encontró vulneradas, que requería a los usuarios reingresar a sus páginas. Como precaución, la empresa también reseteó otras 40 millones de cuentas adicionales.



Es así como Facebook te notificará en un mensaje ubicado en la parte superior del ‘news feed’ que tu cuenta ha sido afectada.

Asimismo, Facebook ha desactivado de forma temporal la función “Ver cómo” mientras sigue investigando el ataque.



Otros datos



Según Mark Zuckerberg, Facebook ha podido arreglar la vulnerabilidad de la seguridad para evitar nuevos posibles robos de acceso.



Asimismo, la empresa ha señalado que no es necesario cambiar de contraseña, aunque no cuesta nada tener una nueva.