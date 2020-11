Cuatro emprendedores artiguenses que vieron una oportunidad en medio de la crisis

Cuatro emprendedores artiguenses que se arriesgaron a comenzar un negocio o a crecer con el que ya tenían en tiempos de pandemia, hablaron con El País para contar su experiencia.



Porque además de la crisis sanitaria, la pandemia por el coronavirus también trajo crisis en varios sectores y al igual que sucedió en el mundo entero en los últimos meses, en Uruguay muchos trabajadores fueron enviados al seguro de paro, perdieron sus empleos o vieron afectados sus ingresos de alguna manera. Ante esta situación, algunos comenzaron a ver las crisis como oportunidades.

Los emprendedores que hablaron con El País participaron en la capacitación que en agosto brindó el programa Sembrando en el departamento de Artigas. La iniciativa, que se desarrolla en el marco de Presidencia de la República en alianza con privados, busca fortalecer iniciativas emprendedoras a través de capacitación y espacios para compartir experiencias, crear y fomentar emprendimientos que generen ingresos, así como desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Sembrando comenzó su trabajo en los primeros meses de pandemia y ya se impartieron varios seminarios en distintas partes de Uruguay. Son talleres de dos días en los que se enseña sobre coaching empresarial, exportaciones, financiación para pequeñas y medianas empresas o marketing digital y comunicacional. Luego se invitó a empresarios o profesionales que quisieran realizar mentorías de una hora por día a los participantes.



Marisa Correa

"El primer día hice un clic y me decidí a emprender"

Hace unos meses Marisa Correa (48) fue enviada al seguro de paro y tiempo después perdió su trabajo, en el que había estado más de ocho años. Gracias a familiares y personas de su entorno que la apoyaron y tras asistir a las capacitaciones de Sembrando se animó a hacer algo que siempre había visto con cierto temor: emprender.



Y, hoy por hoy, no se arrepiente: “En mi tienda tengo más que nada accesorios, pero también algunas cosas para cotillón, artículos de regalería y también de decoración”, contó al hablar de la tienda a la que bautizó Mía y se ubica en la ciudad de Artigas.



Marisa llegó a las jornadas de Sembrando luego de que una prima le comentara al respecto y, aunque no tenía mucha idea de qué se trataba, decidió participar. “Fui sin saber mucho y el primer día, la primera persona que habló, fue la que me hizo hacer un clic y decidí emprender. Porque ellos explicaron que si uno quiere emprender hay que hacerlo con algo que tenga un diferencial a lo que ya hay y que hay que emprender en algo que a uno le guste y que uno conozca”.



La artiguense agregó en diálogo con El País: “Me gustaría dar mi testimonio porque estas cosas son muy importantes cuando son tantas las personas que en este momento se han quedado sin trabajo. Cuando yo me quedé sin trabajo lo sufrí muchísimo; fue como que se me caía el mundo abajo y en su momento ni pensaba poner algo”.



De los dos días de capacitación, dijo que lo que más le gustó fue la parte de marketing: “Me gustó porque tengo que aprender; todavía no sé mucho, sobre todo en Instagram, aunque algo me ayudó mi hijo. Pero, por ejemplo, me quedó grabado que es muy importante que en las redes sociales hay que ser lo más natural posible y mostrar las cosas de manera natural, también que hay que usar la parte humana en las cuentas. Todavía no me animo mucho a filmarme, me cuesta hablar y grabarme, pero lo quiero hacer en algún momento porque quiero agradecer a la gente que me apoyó desde que abrí”.



Su local Tienda Mía está en Instagram. Su dirección es José Pedro Varela 334, Artigas.