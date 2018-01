Cuatro ejercicios que harán que quemes más calorías que si corrieras

Practicar ejercicios regularmente y tener una alimentación equilibrada son la clave para llevar un vida sana y cuidar nuestra línea. No obstante, no siempre es sencillo elegir la rutina que más nos conviene.



Muchas veces, cuando nos disponemos a trabajar el cuerpo lo primero que se nos ocurre es salir a correr, sin embargo, existen otros ejercicios que incluso ayudan a quemar un mayor número de calorías.



En la galería de arriba detallamos cada una de estas alternativas, pero recuerda que al final lo importante es comenzar y tener la disciplina para no abandonar el objetivo.



Asimismo, hay que tener en cuenta que para bajar de peso no basta hacer únicamente ejercicios. Si queremos adelgazar lo más adecuado es hablar con un médico especialista sobre cuál es nuestro peso ideal, trabajar en eliminar azúcares y mantener una dieta balanceada.

Andar en bicicleta. Además de ser entretenido, andar en bicicleta es un ejercicio muy completo con el cual se puede llegar a perder entre 300 y 460 calorías en media hora, dependiendo del peso de cada persona.

Saltar cuerda. En tan sólo 20 minutos esta actividad puede ayudarnos a quemar hasta 500 calorías. Además, está indicada para aumentar la resistencia cardiovascular y fortalecer glúteos y piernas. Es una excelente rutina que podemos practicar sin necesidad de salir de casa. Recuerda realizar un precalentamiento antes de saltar.

Natación. Se trata de una de las actividades más completas, apta para casi todas las personas, incluso para los de edad avanzada. Con media hora de nado estilo mariposa podemos quemar alrededor de 330 calorías, fortaleces las piernas, los brazos y el tronco, además de mejorar la respiración y la resistencia cardiovascular.

Buerpees. Mayormente combinan sentadillas, flexiones y salto vertical en una secuencia de movimientos realizados en rápida sucesión. Aunque hay mucha gente no le gusta este tipo de ejercicios, ya que suponen de mucha fuerza física y gasto de energía, la verdad es que son muy efectivos cuando queremos perder peso. Los especialistas recomiendan al menos 10 movimientos por minuto, lo que hace que la actividad sea realmente efectiva y ayude a perder unas 300 calorías cada media hora.