Cuarentena: qué se puede hacer en casa para mantenerse en forma física

Un bidón cargado con agua o arena, paquetes de kilos de arroz o yerba, las bolsas del supermercado con frutas o verduras o el palo de la escoba, todo sirve hoy en día para armarse un pequeño gimnasio en casa y no dejar de hacer actividad física.

La idea, en principio, es mantener el gasto de energía que ya teníamos por nuestra actividad diaria. “Indudablemente una persona sedentaria que trabaja sentada en una oficina no va a poder hacer lo mismo que un deportista o que una persona que iba dos horas por día a un gimnasio”, explicó Miguel Bandera, licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación.



La primera recomendación pasa entonces por revisar qué es lo que se hacía antes de la cuarentena y fijarse un objetivo. “Si tu objetivo es moverte, perfecto, lo vas a poder cumplir”, alentó Bandera. Lo primero que habría que hacer es recurrir a un profesional para que oriente pero, si no se tienen los medios, hay muchas otras opciones a las cuales echar mano.



* Recurrir a un profesional de confianza para recibir orientación. De no ser posible, apelar a las redes sociales o internet cuidando que sean fuentes confiables. * Usar las escaleras de forma creativa. * Buscar una rutina que sustituya lo que se ha dejado de hacer por la cuarentena obligatoria. Ni más ni menos que eso. * No olvidar realizar un calentamiento y una vuelta a la calma. * Sustituir los implementos de gimnasia con bidones con agua o arena, paquetes de arroz o fideos, latas de conservas, palos de escoba, muebles de la casa. * Salir a caminar lo que se pueda, hacer los mandados, sacar al perro, jugar con los niños en movimiento

By María de los Ángeles Orfila

By Analia Filosi

Caseras.

Mientras se pueda salir de casa, las propuestas pasan por ir a hacer mandados y cargar las bolsas de las compras, caminar, sacar a pasear al perro o bajarse del ómnibus unas paradas antes si todavía se está yendo a trabajar. Caminar al trabajo es otra opción y para ello lo ideal sería hacerlo con un calzado deportivo y cambiarlo al llegar si se exige tener uno más formal. “Que por unos minutos no prime lo estético, sino lo saludable”, señaló Bandera.



Como lo más probable es que estemos obligados a permanecer en casa, deberemos optar por otras actividades. “Si vivís en un apartamento, no importa en qué piso, es el mejor momento para usar las escaleras. Evitás el ascensor, que ya de por sí es un lugar riesgoso hoy, y quizás adquirís una costumbre que va a estar buenísima para que la hagas de por vida. La escalera es una actividad fabulosa, se puede usar con mucha creatividad: subirla de costado, de frente, ir unos pisos más, bajar… En la escalera se pueden generar varias actividades”, detalló.



Dentro de casa, recurriendo a muebles como sillas o a implementos que sustituyan a los típicos de un gimnasio, se pueden armar rutinas del tipo bodyweight, que son las que trabajan con el peso del cuerpo. “Hay mil ejercicios para hacer”, señaló el entrenador sobre un tipo de actividad que además contempla otro aspecto fundamental: la falta de espacio.



En tal sentido, hoy las redes sociales ofrecen variedad de contenidos para encontrar la rutina que más se adapte a nuestras necesidades. “Tenemos que ser cuidadosos de a quién elegimos seguir en cuanto a las recomendaciones que nos va a dar”, alertó Bandera.

Es fundamental manejar nuestras limitaciones. “Si la persona era sedentaria, que ahora no se le ocurra hacer mucho ejercicio porque hay una enorme chance de que se lastime o que se termine generando una complicación. El entrenamiento es estresar nuestro cuerpo desde lo físico para que se ponga cada vez mejor y cada vez más fuerte”, apuntó.



El profesional destacó que esta situación que estamos atravesando con el coronavirus es buen momento para que recordemos o aprendamos que “hacer actividad física mejora el sistema inmunológico cada día. Las personas que hacen ejercicio están inmunológicamente más preparadas que quienes no lo hacen”.

Cambios de hábito con buenas derivaciones

Una práctica que se ha comenzado a extender derivada de la cuarentena es ofrecerse para ayudar a los vecinos adultos mayores o con dificultades para moverse haciéndole los mandados. El profesor Miguel Bandera destacó que esto no solo suma desde la parte humanitaria, sino que además nos ayuda a realizar actividad física y nos quita tiempo de estar “echados en el sillón mirando series”. El profesional dijo que esto último también nos lleva a poner en stand by la mente lo cual no es bueno. “Esta es una oportunidad divina para recuperar todo lo que son los juegos de caja. Por ejemplo, el ajedrez es un juego sumamente útil y es una materia de estudio en primaria y secundaria en muchos países desarrollados. Es un momento ideal para compartir momentos en familia, por lo que terminamos matando varios pájaros de un mismo tiro”, destacó.