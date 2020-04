Se creó plataforma para centrar iniciativas ciudadanas en todo tipo de servicios

"Necesito quien me haga los mandados y escuché de gente que se está ofreciendo a prestar ese servicio. ¿Cómo la encuentro?”

Esta inquietud es una de las tantas que pretende evacuarse en Acá Estamos UY, “una plataforma virtual uruguaya que articula personas y grupos de la sociedad civil con diversas instituciones públicas, comercios y voluntarios dispuestos a dar una mano. Es una guía fundamental”, dicen sus responsables.



La coyuntura es la emergencia sanitaria desatada por la llegada del coronavirus, pero la idea es que la iniciativa tenga más larga vida, que siga funcionando cuando se retorne a la normalidad.



La idea surgió en el Laboratorio de Innovación Ciudadana de Aragón (España) y desembocó en la creación de Frená la Curva, apuntando a atender todo lo que surgiera a raíz de la pandemia de la COVID-19.



El laboratorio español invitó al Laboratorio de Innovación Ciudadana de la Intendencia de Montevideo (Montevideo Lab) y al Laboratorio de Urbanismo Colaborativo de la Universidad de la República a sumarse a esta iniciativa de manera internacional (hasta el momento hay laboratorios ciudadanos de 13 países latinoamericanos). Los laboratorios uruguayos extendieron las invitaciones a nivel local y así se puso en marcha Acá Estamos UY.

​

“La plataforma está en construcción, estamos recibiendo las iniciativas desde hace cuatro semanas; ya van más de 150 de diferentes rubros. Hasta ahora lo que hemos hecho es divulgar desde nuestras redes sociales todas las propuestas que hay”, explicó Manu Rivoir, integrante del equipo de Comunicación de este emprendimiento.



Si bien la plataforma, que en Uruguay es un sitio web, está en construcción, ya se puede acceder a ella en acaestamos.uy. El sitio se está actualizando constantemente e incorporando nuevas herramientas y novedades.



Funcionamiento.

Existen nueve grupos trabajando en la puesta en marcha de Acá Estamos UY: Articulación, Coordinación, Mapas Acá Estamos UY, Frená la Curva Mapas Latinoamérica, Check, Makers, Comunicación, Coordinación con Frená la Curva Internacional y Economía Transformadora.



La información llega a través de un formulario que está disponible en la web para que los interesados ofrezcan sus servicios o propuestas o pasen información de lo que consideran sería bueno agregar a la plataforma.



El equipo de Check se ocupa entonces de chequear que esa información esté correcta y, según sus características, la traslada al equipo correspondiente.



Si se trata de una iniciativa que se puede localizar en el mapa, la pasa a Mapas Acá Estamos UY; si es algo que no es posible geolocalizar, como la apertura de películas del cine nacional para que las puedan ver todos sin costo, la deriva a la sección correspondiente para que le dé su lugar en la plataforma, y si es algo factible de transformarse en un prototipo, lo destina a Makers.



“Por ejemplo, Makers diseñó un prototipo de visera (protectores faciales para médicos), lo testeó y armó el paso a paso de cómo crear tu propia visera en casa. Esa información pasó al equipo de Comunicación y los diseñadores se encargaron de ver cómo se podía diseñar algo para divulgarlo. Ahora están trabajando en el diseño de tapabocas”, detalló Rivoir.



Proceso.

Acá Estamos UY comenzó a trabajar en marzo de este año con más de 90 personas que “aportan sus saberes y experiencias para centralizar, organizar e informar las propuestas e iniciativas que surgen desde y para la ciudadanía”, señalan sus responsables.



La integran grupos de la sociedad civil, colectivos medioactivistas feministas, grupos de voluntariado, emprendedores de la economía social y solidaria, el Laboratorio de Innovación Ciudadana de la Intendencia de Montevideo y el Laboratorio de Urbanismo Colaborativo de la Udelar, en coordinación con los laboratorios de Fabricación Digital de la Udelar, UTU, UTEC, PTIC y Enlace cowork, Pyspring y PyLadies Uruguay, entre otros.



“La idea es crear una red mundial, estar en permanente contacto y compartir información y metodologías de trabajo”, destacó Rivoir.



La invitación es doble: por un lado, a que se sumen personas o colectivos interesados en colaborar; por otro, a que la gente comparta todo aquello que considera que debe estar presente en esta plataforma.

Mapa interactivo en permanente construcción

El Mapa Interactivo es una de la grandes patas de Acá Estamos UY. Allí van a parar todas las iniciativas plausibles de ser georeferenciadas. “Este mapa sirve para visualizar las iniciativas ciudadanas y ser un puente entre personas con necesidades debido a las medidas de aislamiento contra el coronavirus y personas voluntarias, instituciones y comercios que puedan solucionarlas”, explican los creadores de Acá Estamos UY. El Mapa tiene cuatro tipologías de entrada para facilitar la búsqueda y también el ingreso de datos:

-Mi necesidad: “Necesito que alguien pasee mi mascota”.

-La necesidad del otro: “Vecina en edad de alto riesgo que vive sola, sé que no tiene alguien que le haga los mandados y yo no puedo”.

-Me ofrezco a...: Voluntarios para sacar la basura de alguien que no puede hacerlo, por ejemplo.

-Servicio disponible: servicios públicos y privados de primera necesidad. Por ejemplo, organizaciones sociales y vecinales que ofrezcan comida, instituciones públicas abiertas, ollas populares, terapeutas en línea.

En los primeros días de puesta en funcionamiento, el mapa tuvo más de 5 mil visitas. Link de acceso: https://uy.mapa.frenalacurva.net/views/map