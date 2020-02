Crecen las cirugías estéticas: ¿cuáles son las más demandadas por los uruguayos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando los uruguayos se vuelcan a buscar sobre cirugías estéticas en la red le preguntan al buscador distintas cosas al respecto: desde qué tipos existen a cuáles son sus precios y cuáles son sus ventajas y desventajas. Específicamente están interesados en conocer más sobre cirugías abdominales, mamarias y lipoesculturas.

Pero, ¿cuáles son las respuestas reales que da un cirujano ante estas interrogantes? El doctor Óscar Jacobo, profesor titular de la Cátedra de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética del Hospital de Clínicas (UDELAR) explicó a El País que, al igual que en el resto del mundo, la demanda de cirugías estéticas ha aumentado en Uruguay en los últimos años.

“Uruguay acompasa el ritmo creciente que se ha tenido a nivel mundial y lo hace a una manera lenta y sostenida, diferente de la brasileña y argentina, cuyo crecimiento fue mucho más explosivo”, señaló el grado V.

¿Cuáles son las más frecuentes? Tanto en Uruguay como a nivel global las estadísticas sobre cirugías estéticas indican que la primera es la de aumento mamario. Muy de cerca le sigue la lipoaspiración, que no se trata de un único procedimiento, sino de varios, ya que se hace por zonas, explicó Jacobo.

Con este punto coincidió el cirujano plástico Álvaro Ventós, propietario de la clínica que lleva su nombre: “Las cirugías más frecuentes son las de cara y las cirugías de mama, tanto de aumento como de reducción; así como también la lipoaspiración”, detalló. La última es útil para moldear y dar forma al cuerpo.

Quiénes demandan más cirugías plásticas.

Si bien existen procedimientos dirigidos a hombres, como la ginecomastia que es la reducción mamaria, Ventós destacó que alrededor del 95% de sus pacientes son mujeres y estas son mayores de 18 años.

“Prefiero operar mayores de edad. Son pocas las pacientes menores de edad que vienen a consultar. Eso que se decía de que las quinceañeras pedían operarse las mamas es un mito”, aseguró. No obstante, aclaró que si una menor de edad desea hacerse un procedimiento y hace una consulta, debe estar absolutamente convencida.

“El promedio de edad diría que va desde los 20 y depende de la consulta. Las más jóvenes consultan más por implantes mamarios, mientras que, a medida que avanza la edad, empiezan a preocuparse más por las cirugías de rostro”, sostuvo el especialista.

Un mito urbano es que muchas mujeres van buscando parecerse a ciertos modelos de mujer. Ventós lo derribó: “No es habitual que me pidan algo con alguna referencia. Cuando llegan, uno le informa qué es lo que se puede hacer y, generalmente, es en función de lo que le quedará bien a esa persona en particular”, subrayó.

¿Liposucción, lipoescultura o abdominoplastia? Dentro de las cirugías más buscadas en Google, los términos que se repiten habitualmente son: liposucción, lipoescultura y abdominoplastia. Pero ¿son lo mismo o no? El doctor Álvaro Ventós explicó que las lipoaspiraciones y lipoesculturas son el mismo proceso.

“Tradicionalmente algunos cirujanos plásticos decían que hacían lipoesculturas porque no es lo mismo aspirar grasa que hacer una escultura pero, en realidad, se trata del mismo procedimiento”, aseguró. En cuanto a la abdominoplastia, Ventós indicó que usualmente se utiliza para referirse a los procedimientos en los que, además de grasa, debe eliminarse un sobrante de piel.

En algunos casos, las liposucciones deben completarse con una abdominoplastia.

Existen riesgos.

Toda cirugía tiene sus riesgos y tanto Jacobo como Ventós destacaron la importancia de que las personas lo tengan presente al momento de optar por este tipo de procedimientos.

“Hay que saber de qué se trata el procedimiento y saber qué implica. Los contratiempos no son habituales pero pueden surgir”, advirtió Ventós.

Generalmente, los procedimientos se realizan con anestesia local y son ambulatorios. “Al paciente siempre se le da una pequeña sedación y después de terminada la sesión, entre 40 minutos y una hora, puede irse a su casa”, agregó.

No obstante, en caso que pueda surgir algún contratiempo, el paciente queda internado por lo menos 24 horas antes de recibir el alta con seguridad.

Las prestadoras de salud no tienen la obligación de ofrecer el servicio a sus usuarios.

Cuáles son los precios.

Jacobo y Ventós coincidieron que es difícil decir que una cirugía tiene un determinado precio porque no hay referencias arancelarias y cada paciente es diferente.

Si bien no quiso hablar de precios específicamente, el especialista Ventós sostuvo que “para lo que se cobra mundialmente, en Uruguay los son precios accesibles para una persona trabajadora”; en este sentido, destacó que las cirugías estéticas no están dirigidas únicamente a un público de elite.

Quienes se atienden por ASSE tienen acceso a procedimientos de forma gratuita: “Dado que se hace con un fin docente, la cirugía estética no tiene costo, pero el gran tema de acá es que no tenemos una prioridad para hacerlas porque se da mayor importancia a las cirugías reparadoras o las de cáncer, lo que no permite que tengamos un flujo de pacientes corriente”, indicó Jacobo.

Los pacientes que llegan a Salud Pública para acceder a una cirugía de este tipo, en general, no se les brinda una programación para saber cuándo serán intervenidos: “Si tenemos programada la cirugía e ingresan pacientes oncológicos o de urgencia la debemos cancelar”, subrayó.

Al mismo tiempo, añadió que otro tema es que la cirugía estética no está contemplada dentro de lo que debe ofrecer el Ministerio de Salud Pública o las mutualistas como servicio en los protocolos establecidos por el Estado.

En otros países, como Argentina por ejemplo, las mutualistas que se conocen como “prepagas” ofrecen como un incentivo a sus afiliados una cirugía estética anual si eligen un plan más costoso.

“En esos casos las prestadoras de salud tienen un listado de cirujanos plásticos dentro de su plantilla”, señaló Jacobo.