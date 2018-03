Crean tinta en base a grafeno que resiste 30 lavados de cabello

La mayoría de tintas permanentes para el pelo utilizan químicos para provocar cambios de color. Sin embargo, cuanto más oscuro es el tono deseado, más productos se necesitarán, y ello puede maltratar el cabello.



Para encontrar una mejor forma de que los cabellos rubios se vuelvan negros, un grupo de científicos, liderado por Jiaxing Huang, profesor de Ciencia de Materiales e Ingeniería en la Escuela de Ingeniería McCormick de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, utilizó grafeno, para tener un nueva especie de tinte.



El grafeno es un material compuesto por una sola capa de átomos de carbono que se usa en dispositivos electrónicos y en una variedad de aplicaciones médicas.



Las pruebas hechas por los investigadores se basan en óxido de grafeno, una forma del compuesto que incluye átomos de oxígeno e hidrógeno mezclados con un gel. Este producto es capaz de pintar cabello rubio o blanco a color negro.



Según la investigación compartida en Sciencemag, este proceso inicia cuando se echa el gel sobre algunas muestras de cabello humano.



Luego de esperar 10 minutos para que seque el compuesto, las hebras de cabello estarán recubiertas por una capa de grafeno, de aproximadamente 2 micras de grosor.



Lo más resaltante del tratamiento es que el compuesto de carbono permanecerá en el cabello, aún después de lavarlo 30 veces. Es fácil de usar, pues solo se necesita un rociado, cepillado y secado.



Estos tintes en base a grafeno no contienen solventes orgánicos ni ingredientes moleculares tóxicos. La durabilidad, por supuesto, es uno de sus puntos más fuertes. Asimismo, el grafeno es un excelente conductor de la electricidad, por lo que no aparecerá frizz.



Por el momento, no se puede obtener este tinte en el mercado porque aún se necesitan realizar muchos más estudios.



El grafeno es considerado "el supermaterial del futuro" por su amplia variedad de propiedades y aplicaciones en la vida real. Una de ellas es la superconductividad.