Crean dispositivo que se adhiere al diente para diagnosticar la salud

Gracias a la tecnología, hoy es más simple conocer nuestro estado de salud, pero para que no vayas al médico cuando ya estés enfermo o te sientes mal, los dispositivos ‘vestibles’ (wearables en inglés) serán capaces de monitorear tu cuerpo y prevenir problemas.



Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tufts en Medford, Massachusetts, Estados Unidos, crearon un dispositivo capaz de adherirse a los dientes con la finalidad de alertar a los médicos acerca de la ingesta de sustancias químicas en sus pacientes.



Fiorenzo Omenetto, profesor del centro de estudios, comentó durante una entrevista con The Next Web, que el fin de esta investigación es que las personas sean más conscientes de lo que comen y beben, en especial aquellos que sufren alguna enfermedad. Por ejemplo, un paciente con diabetes será alertado cuando exceda la ingesta de alimentos altos en azúcar.



Además, no solo sería útil en caso de personas con algún padecimiento, la información recopilada podría ayudar a prevenir males y lograr mejores hábitos alimenticios entre la población.



En ese sentido, Omenetto señala que la tecnología desarrollada también podría aplicarse para conocer el entorno de los usuarios y tomar decisiones de salud y prevenir males a futuro.