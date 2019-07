El creador del botón de retuit se arrepiente: "Le entregamos un arma cargada a un niño de 4 años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chris Wetherell, quien desarrolló la función de "retuit" de Twitter, desea no haberlo hecho.

Antes de 2009, las personas tenían que volver a publicar manualmente los tuits de otras personas en sus propias cuentas; eso les daba un poco más de tiempo para deliberar el tono, la intención y el contenido.

En esa fecha, Twitter contrató a Wetherell para simplificar el proceso. Inicialmente, se empezó que los retuits se usarían para difundir información urgente, como noticias sobre terremotos. Pero con el botón de retuit, compartir y amplificar contenido en línea se volvió más impulsivo y menos reflexivo, según dijo Wetherell a Buzzfeed. Y fue lapidario sobre su propia idea: “Le entregamos un arma cargada a un niño de 4 años. Eso es lo que creo que realmente hicimos".

Wetherell dijo a BuzzFeed News que el personal de Twitter no estaba preparado para ver cómo la función cambiaría drásticamente el compromiso en la plataforma.

"Solo dos o tres veces alguien hizo una pregunta social más amplia e interesante que fue '¿qué se comparte?'", dijo Wetherell. No obstante, nadie le dio importancia.

Las noticias falsas, ya sea propagada por bots rusos o usuarios comunes, se difunde mucho más rápido gracias a funciones como el botón de retuit.

Luego de Twitter, Facebook introdujo un botón similar en 2012, lo que ha acrecentado el problema de la difusión de información falsa.

Para Wetherell, fue determinante la ola de mensajes de extrema derecha antifeministas en Twitter en 2014.



“Para ellos era muy fácil destrozar la reputación de alguien que no les gustaba”, dijo Wetherell a BuzzFeed. “Pregúntale a cualquiera de las personas que eran sus objetivos en aquel momento, el retuit les ayudaba a difundir una imagen falsa de una persona mucho más rápido de lo que podían defenderse... Me di cuenta de que no se trataba de un pequeño subconjunto de personas que actuaban de esta forma. Esto podría tener que ver con cómo se comportan las personas. Y eso me dio mucho miedo”.