Costantini inauguró la temporada de fiestas VIP

El exclusivo barrio privado Las Garzas de la costa rochense fue el lugar elegido para realizar el primer megaevento de la temporada. El dueño de casa, Eduardo Costantini, encabezó una fiesta en la que participaron empresarios, figuras de la moda e invitados especiales.

Costantini es uno de los empresarios más influyentes en Argentina, donde es el CEO de la firma Consultatio, responsable del desarrollo inmobiliario Nordelta y propietario del museo Malba, entre otros emprendimientos.



En Uruguay. su firma desarrolla uno de los fraccionamientos más lujosos e importantes del país en la costa de Las Garzas en el departamento de Rocha.



El empresario abrió el verano con su clásica fiesta de fin de año realizada en el mismo complejo, de la que participaron figuras reconocidas del vecino país. También las principales marcas, como Paseo Alcorta, aprovecharon la oportunidad para hacer la presentación de sus productos.



Su convocatoria motivó la presencia de varias firmas reconocidas como el exclusivo Alcorta Shopping de la capital porteña y las marcas Jazmin Chebar, Kosiuko, Lacoste y Love Denim. La modelo argentina Nicole Neumann se mostró en sociedad con su nueva pareja, el empresario Matías Tasin. Y Mercedes Sarrabayrouse observó la presentación de la ultima colección de su hija, junto a otros invitados.

"Uruguay está caro".

Foto: El País.

Costantini advirtió sobre el nivel de costos medido en dólares que exhibe la economía uruguaya respecto a lo que ocurre con el resto del mundo. “Uruguay está caro, muy caro. No se entiende por qué aquí el dólar está tan barato. El Uruguay ha quedado inconvenientemente caro para promover a la industria de la construcción, las inversiones y las exportaciones. Sobre todo en este sector de la actividad turística”, indicó a El País.



“Toda la zona está apretada porque todas las monedas se han devaluado, como el caso de Chile y de Brasil, entre otros. Con el dólar ha habido una devaluación en todo el mundo, sobre todo en países como los nuestros, en la zona latinoamericana. En este sentido, veo que en el caso uruguayo no se acompañó en la misma medida”, afirmó.



El empresario entiende que los problemas que enfrenta el negocio de la construcción no ameritan un regreso de los desarrollista locales al mercado de Miami, tal como ocurrió años atrás.



“Miami tiene distintos sectores. En general, la economía está muy bien y en particular la industria constructiva está bien para la gran mayoría de la población que es lo importante”, expresó.



“El segmento muy elevado hace tres años que está en recesión. Precisamente, porque está afectado por la crisis en los países emergentes, la fortaleza del dólar y porque en ese segmento del mercado se construyó demasiado. Miami todavía está digiriendo el exceso de oferta, como también ocurre en Nueva York”, explicó Costantini.



“A Punta del Este siempre lo encuentro muy bien. Es algo fascinante para mí. En el caso de esta temporada, lo que hay que ver es el flujo de gente. La cantidad de gente claramente será menor. Tal vez se acorte la temporada. Pero la gente quiere venir acá, se muere por venir, se muere por estar acá”, destacó.



Costantini ve un año 2019 como de transición, hasta que no se defina el aspecto político- electoral. “El tema es que en Argentina los políticos no se reúnen para por lo menos acordar lo básico que necesita el país para el año 2020. Entonces, la incertidumbre persiste. Y esto demora también las decisiones de inversión, concluyó.