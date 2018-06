10 cosas que podés hacer todos los días para ser un poco más inteligente

Pero una investigación demostró que esa línea de pensamiento es incorrecta. Cómo nos acercamos a las situaciones y las cosas que hacemos para alimentar nuestros cerebros pueden tener un impacto significativo en nuestra potencia mental.



Eso podría significar volver a la escuela o llenar estantes o e-readers con tomos gruesos sobre temas profundos, pero ser más inteligente no significa necesariamente un gran compromiso de tiempo y energía. Los usuarios del sitio de respuestas Quora, muchos lectores, incluidos meditadores dedicados, expertos en tecnología y empresarios hicieron sus sugerencias a la hora de hablar de esto. ¿Qué harías para ser un poco más inteligente todos los días?



1. Sé más inteligente sobre tu tiempo en línea

Cada descanso en línea no tiene que ver con verificar las redes sociales y cumplir con su ración diaria de fotos de animales lindos. La web también está llena de excelentes recursos de aprendizaje, como cursos en línea, intrigantes charlas TED y herramientas de desarrollo de vocabulario. Cambiá unos minutos de perros que andan en monopatín con algo más nutritivo mentalmente, sugirieron varios usuarios.



2. Escribe lo que aprendes

No tiene que ser bonito o largo, pero tomarse unos minutos cada día para reflexionar por escrito sobre lo que aprendió es seguro que aumentará su capacidad intelectual. "Escribe 400 palabras al día sobre cosas que aprendiste", sugiere la profesora de yoga Claudia Azula Altucher según Time. Mike Xie, investigador asociado en Bayside Biosciences, está de acuerdo: "Escribe sobre lo que has aprendido".



3. Hacé una lista de 'hecho'

Una gran parte de la inteligencia es la confianza y la felicidad, así que una buena forma de aumentar la confianza en uno mismo es hacer una pausa para enumerar las cosas que ya hiciste, no las que te faltan hacer.



4. Sacá la tabla de Scrabble

Los juegos de mesa y los rompecabezas no solo son divertidos sino también una excelente forma de ejercitar tu cerebro. Jugar juegos como Scrabble, ajedrez, batalla naval, o cualquiera sea, es una gran forma de mantener el órgano activo.



5. Tené amigos inteligentes

Puede ser duro para el autoestima, pero salir con gente que es más inteligente que uno es una de las formas más rápidas de aprender. "Mantené una compañía inteligente. Tu coeficiente intelectual es el promedio de las cinco personas más cercanas con las que pasás el rato ", escribió Saurabh Shah, gerente de cuenta de Symphony Teleca.



"Rodeate de personas más inteligentes", coincide el desarrollador Manas J. Saloi. "Trato de pasar todo el tiempo que puedo con mis pistas tecnológicas. Nunca tuve problemas para aceptar que, en el mejor de los casos, soy un codificador promedio y que aún tengo que aprender muchas cosas ... Siempre sé humilde y dispuesto a aprender ".



6. Leer mucho

Esto no es una sorpresa, pero fue la respuesta más común: la lectura definitivamente parece esencial. Las opiniones varían sobre cuál es el mejor material de lectura que aumenta el cerebro, con sugerencias que van desde desarrollar un hábito diario en el periódico hasta recoger una variedad de ficción y no ficción, pero todos parecen estar de acuerdo en que la cantidad es importante. Leer mucho.



7. Explicarlo a otros

"Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficiente", dijo Albert Einstein. Los carteles de Quora están de acuerdo. Asegúrate de haber aprendido realmente lo que crees haber aprendido y de que la información está realmente atorada en tu memoria al tratar de enseñársela a los demás. "Asegurate de que puedas explicárselo a otra persona", dice simplemente Xie. El estudiante Jon Packles profundiza en esta idea: "Es bastante fácil aprender nueva información. Ser capaz de retener esa información y enseñar a otros es mucho más valioso ".



8. Hacé cosas nuevas al azar

Después de abandonar la escuela, Steve Jobs tenía mucho tiempo libre y se metió en un curso de caligrafía. Parecía irrelevante en ese momento, pero las habilidades de diseño que aprendió fueron incorporadas posteriormente en las primeras computadoras que diseño. La conclusión: nunca se sabe lo que será útil antes de tiempo. Solo tenés que probar cosas nuevas y esperar a ver cómo se conectan con el resto de tus experiencias más adelante.



9. Aprendé un nuevo idioma

No, no necesita llegar rápidamente a fluencia o irse a un país extranjero para dominar el idioma de su elección. Puede trabajar de forma constante desde la comodidad de su escritorio y aún así obtener las recompensas mentales. "Aprender un nuevo lenguaje. Hay muchos sitios gratuitos para eso. Usa Livemocha o Busuu ", dijo Saloi.





​

No es de extrañar que la dedicada meditadora Azula Altucher recomiende darse espacio para que su cerebro procese lo que aprendió. "Siéntate en silencio todos los días", dijo, pero ella no es la única persona que responde y hace hincapié en la necesidad de reducir el tiempo de inactividad de la estimulación mental. Dedique un tiempo a pensar, sugiere el policía retirado Rick Bruno. Hace una pausa en la charla interior mientras hace ejercicio. "Pienso en cosas mientras corro casi todos los días", contó.