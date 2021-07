Coronavirus: el caso inédito de una belga de 90 años infectada con dos variantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Investigadores belgas informaron este domingo del inédito caso de una mujer de 90 años que murió en marzo de COVID-19, tras ser infectada simultáneamente con dos variantes del coronavirus, la Alpha (británica) y la Beta (sudafricana), un fenómeno sin duda "subestimado".

"Es uno de los primeros casos documentados de coinfección con dos variantes preocupantes del SARS-CoV-2", afirmó la bióloga molecular Anne Vankeerberghen, autora del estudio, citada en un comunicado del Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID).

El 3 de marzo de 2021, esta anciana, sin antecedentes médicos particulares y sin vacunar, fue ingresada en un hospital de la ciudad belga de Aalst tras una serie de caídas, según el estudio presentado al Congreso.



A su llegada dio positivo por coronavirus. Al principio la nonagenaria presentó "un buen nivel de saturación de oxígeno y sin signos de dificultad respiratoria", según el ECCMID. Pero "pronto desarrolló síntomas respiratorios graves y murió cinco días después", informa el comunicado.



Según la bióloga del hospital OLV de Aalst, "resulta difícil decir si la coinfección con dos variantes influyó en el rápido deterioro del estado de la paciente".

Durante pruebas minuciosas y gracias a la secuenciación, el hospital descubrió que se había infectado con dos cepas del virus SARS-CoV-2: una originaria del Reino Unido, llamada Alpha, y la otra detectada por primera vez en Sudáfrica, denominada Beta.

"Las dos variantes circulaban en Bélgica en ese momento (marzo de 2021), por lo que es probable que se haya coinfectado a través de dos personas. Desgraciadamente no sabemos cómo se contagió", añadió la doctora Vankeerberghen.



ECCMID recuerda que la variante Alpha fue comunicada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 14 de diciembre de 2020 y la Beta el 18 de diciembre. Se han propagado a unos 50 y 40 países respectivamente.



Por el momento "no se han publicado otros casos" de coinfecciones con dos variantes, afirma la investigadora Vankeerberghen, que considera "crucial" secuenciar más y estudiar un fenómeno "probablemente subestimado".

En enero se informó en un estudio de dos casos de personas infectadas con dos variantes diferentes presentes en Brasil, pero "todavía no se ha publicado en una revista científica", según ECCMID.