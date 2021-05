Contraseña: qué hacer para que no te roben tus cuentas en Internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Día Mundial de las Contraseñas te aconsejamos los pasos que tenés que seguir para evitar que te roben diversas cuentas de Internet (desde redes sociales hasta cuentas bancarias).

"Las contraseñas son la llave a la información digital", explicó Eset, empresa de seguridad informática. En lo que va del año "se han filtrado más de 1.000 millones de cuentas provenientes de diferentes incidentes de seguridad, entre los que se destaca la reciente publicación de datos de 533 millones de usuarios de Facebook.”, dijo Cecilia Pastorino, investigadora de Seguridad Informática del Laboratorio de ESET Latinoamérica.



Para poder cuidar tus cuentas, y tus contraseñas, hay algunos tips para seguir:

-Usar una palabra o pregunta secreta, etc.

-Usar un certificado digital en un pen drive, un token físico o digital, un smartphone, etc.

-Usar datos biométricos como la huella digital, el iris, el reconocimiento facial, etc.



Es recomendable utilizar la verificación en dos pasos que propone combinar dos métodos de autenticación para que, si uno se ve comprometido, está el otro para impedir que te accedan a la información.



"Dependiendo del sistema o servicio donde se configure la autenticación en dos pasos, variará la forma en que se debe utilizar el smartphone para generar el código de acceso", explicaron en el comunicado.



Aunque la mayoría de los servicios solicita el ingreso del número telefónico para poder recibir un mensaje o una notificación.



En otros casos, en vez de un código se utiliza la autorización en el teléfono inteligente. "En este caso, se aprovecha también el lector de huella de los teléfonos para utilizar las 3 formas de autenticación, ya que además de la contraseña y el teléfono el usuario debe verificar su huella", agregaron.



“Se demostró que la autenticación en dos pasos es la manera más efectiva para evitar el secuestro de las cuentas (...) Se debería considerar activarlo siempre para estar más protegidos y de esta manera no depender solamente de una contraseña”, concluye Cecilia Pastorino, de ESET.