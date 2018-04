La contaminación y el estilo de vida inciden en la salud reproductiva

"La contaminación afecta directamente las condiciones de fertilidad de los individuos, pero aunque están asociados muchos contaminantes, no se sabe bien cuáles son", detalló el médico adscrito al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



El especialista, quien integró el Panel de Acreditación del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas entre 2007 y 2009, dijo que la infertilidad se determina cuando una pareja no ha logrado el embarazo tras un año de intentarlo y sin causa de salud evidente.



España explicó que, aunque no existe una sola causa, estudios han demostrado que factores como la contaminación ambiental y los estilos de vida influyen directamente en que una pareja no pueda concebir.



"Está sustentado que hay una correlación entre la contaminación y la infertilidad en hombres, pues los espermatozoides son menores y tienen menos movilidad", dijo.



Aunque no está claro cómo la contaminación afecta a los espermatozoides, algunos investigadores afirman que los componentes de las partículas finas, como los metales pesados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, están relacionados con el daño.



Sin embargo, el especialista señaló que, de alguna manera, el organismo del hombre ha generado una especie de mecanismo de compensación para incrementar el número de espermatozoides que produce, aunque lo cierto es que la calidad disminuye.



En el caso de la mujer, en el artículo "Estilo de vida, contaminación atmosférica y problemas que afectan la salud reproductiva en la mujer", publicado por la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, se afirma que la contaminación es un factor que afecta también la fertilidad de las mujeres.



"Puede ser determinante, ya sea alterando directamente a la estructura histológica y la función de los órganos reproductores o sobre la gestación, pues puede alterar la producción de hormonas, genera estrés oxidante y daña al ADN, a las proteínas y a los lípidos de las membranas celulares", explican los investigadores.



Por ejemplo, en Roma, Italia, se llevó a cabo un estudio en mujeres policías adscritas al área de tránsito vehicular y se encontraron menores concentraciones de estradiol sérico, que entre otras cosas produce la ovulación, en comparación con mujeres que trabajan en actividades administrativas o burocráticas.



España Fernández dijo que, aunque antes se consideraba que el factor femenino era el único importante en la infertilidad, "ahora se sabe que aproximadamente 40 % de las causas se dan en la mujer, 40% en los hombres, y el 20 % restante son combinadas".



El experto detalló que los cambios en los actuales estilos de vida inciden también en la fertilidad de las parejas.



"En el entorno moderno la alimentación tiene un gran porcentaje de artificialidad y procesamiento complejo. Por ejemplo, el pan, que en condiciones normales llevaría tres ingredientes, ahora tiene 60 o 70, y de ellos muchos no son convencionalmente naturales", dijo.



Explicó que cuando el cuerpo tiene que procesar elementos químicos, el organismo se pone en crisis, genera un mayor gasto energético y se produce una alteración en sus funciones, en este caso, en la reproducción.



Sin embargo, debido a la multicausalidad de este problema, el especialista dijo que no existen recomendaciones generales para mejorar la fertilidad.



"Es solo hacer conciencia. Al organismo hay que mantenerlo sano, en mente y cuerpo. En estricto sentido deberíamos darle mantenimiento, asegurarnos de que se alimenta y se ejercita bien, y que las funciones biológicas se realizan bien", concluyó.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro parejas presenta un problema relacionado con la fertilidad.



En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, hay aproximadamente 1,5 millones de parejas que presentan este problema, y menos de 50 % de éstas acude a un especialista para buscar soluciones.