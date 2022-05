Consultas médicas colectivas: un modelo exitoso con menos esperas y más visitas

En el consultorio hay diez pacientes. Todos tienen la misma patología y comparten, además del diagnóstico, numerosas preocupaciones o inquietudes. Pueden enriquecerse con las preguntas de otros e, incluso, conversar mucho más tiempo con su médico. Y, además, en vez de esperar varias semanas acceden al mismo especialista cada poco tiempo y ya conocen la periodicidad de antemano.

Quizás lo que llame la atención de esa escena son las 10 personas que comparten el consultorio. Y esa es, justamente, la clave del modelo de consultas grupales —de entre ocho y 14 pacientes— que gana terreno a nivel mundial y que presentó el profesor titular de Gestión de la Atención de la Salud Richard Siegrist en el seminario Gestión de Salud en el siglo XXI: Innovaciones post pandemia realizado en la Harvard T.H.Chan School of Public Health, organizado por Liderlatam con el apoyo de Roche.

Un modelo que quizás nos es familiar en Uruguay para el tratamiento de, por ejemplo, adicciones o que aplican asociaciones de pacientes, pero que en otros países se utiliza con éxito de forma masiva por parte de instituciones en pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión.

El método, explicó Siegrist, implica incluir en una consulta de unos 90 minutos de duración, a entre ocho y 14 pacientes más un médico, una nurse o asistente, un moderador, que puede ser un coach de salud y una persona que registra la consulta. “Se atiende a todos a la misma vez, tanto para consultas de seguimiento como para las iniciales. Puede ser atención primaria o secundaria, tienen que firmar un documento donde se comprometen a no compartir el contenido de las consultas”, señaló el experto.

Los beneficios para los pacientes son varios: cuentan con más tiempo para interactuar con su médico, consiguen un acceso más frecuente y la atención que necesitan en el momento. “La gran disrupción de esto es la duración de la consulta. Además, si uno sabe que, de otro modo, va a ver al médico la semana siguiente no le hace la diferencia, pero si uno sabe que tiene que esperar tres o cuatro meses, ahí sí va a hacer la diferencia”.

Además, sostuvo Siegrist, se benefician de la interacción con otras personas. “Hablar con otros pacientes que atraviesan lo mismo los ayuda, se puede cubrir más aspectos en la consulta y generalmente este tipo de instancias generan más satisfacción que las consultas individuales”, mencionó.

La modalidad también es valorada por los prestadores de salud que reportan más tiempo para poder interactuar con sus pacientes, a la vez que consiguen reducir el atraso acumulado. “A los médicos los ayuda a eliminar el agotamiento de estar diciendo siempre lo mismo. También mejora el cumplimiento de los pacientes, por ejemplo, cuando se les dice que tienen que perder peso o hacer ejercicio. Y además quienes concurren señalan que se sienten menos solos”, ejemplificó.

Esta forma distinta de abordar a los pacientes, si bien no es aplicable para todos los casos ni para todos los prestadores, puede solucionar varias cuestiones, como la escasez de recursos médicos, consultas muy breves o atrasos.

Como recomendación para aquellas instituciones que lo proyecten incorporar Siegrist sugirió hacer simulacros de la instancia y destacó la figura del moderador para, por ejemplo, controlar los tiempos o para manejar al grupo cuando el médico va a otra habitación a revisar a uno de los concurrentes si lo considera necesario.

En Uruguay

Tras escuchar a Siegrist, Miguel Asqueta, director general de la Salud presente en el seminario, sostuvo que en Uruguay hay “mucho menos consultas colectivas de lo que sería deseable según alguna evidencia, lo que demuestran las nuevas prácticas y lo que han sido los resultados ineficaces muchas veces en algunos de los seguimientos y tratamientos de las principales enfermedades crónicas no transmisibles”.

Ante la necesidad de promoción de salud y prevención de enfermedades, dijo Asqueta, “se ha demostrado que la medicina de consultorio individual” no es “demasiado exitosa” en ciertas enfermedades, y lo colectivo puede ser una opción. “Sí está demostrado que en algunas patologías hay una base comportamental muy fuerte de estilos de vida, donde para las personas es fundamental conocer la experiencia del otro, vivenciar problemas que pueden pensar que solo le ocurren a ellos. Además, se puede tener una respuesta que no sea solo esos diez o 15 minutos que está el paciente con el médico, que por mejor relación médico-paciente que exista es muy difícil adentrarse”, resumió. Por eso, ve viable una solución de consultas colectivas que ya existen Uruguay para algunas patologías como diabetes, obesidad o alcoholismo para otras enfermedades.

“Tenemos que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes”, resumió Asqueta. Y señaló que esta solución de consultas colectivas puede “ser un tema a expandir en Uruguay” y que promoverá instancias de intercambio con quienes hoy ya lo hacen para que puedan colectivizar su experiencia y evaluar extender la práctica.

Mitos de las encuestas a los pacientes de hospital

Alrededor de las encuestas de pacientes en hospitales —que abarcan aspectos desde la calificación general, comunicación con los médicos, tiempo de respuesta, entre muchos otros— hay varios mitos, que Siegrist considera necesario desterrar. Entre ellos mencionó que suele creerse que muy pocos usuarios las completan, cuando suelen responder alrededor del 30%. También existe la idea de que quienes contestan son los pacientes muy insatisfechos con la atención, y los resultados muestran que cerca del 70% le brindan un puntaje de entre 9 y 10.

Otro de los mitos es que la satisfacción de los pacientes y la calidad de la atención no está relacionada, sino que su percepción de basa más bien en la popularidad de la institución. Esto no es así, ya que cuando se efectúa un análisis exhaustivo de los resultados, la satisfacción se vincula con baja mortalidad y menos rehospitalizaciones.

Respecto a cómo posicionarse con otros centros, y la percepción de que los más pequeños no pueden competir con los más grandes, Siegrist señaló que eso no es necesariamente cierto, sino que con planes bien desarrollados hay organizaciones que pasaron de estar entre el 25% que tenía menos reputación al 25%con mejor percibido por los usuarios.