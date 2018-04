Los consejos que tenés que saber antes de comer comida callejera cuando viajás

Los carritos y food trucks para muchos son tan importante como los museos y las playas a la hora de viajar. Suelen ser la cara más auténtica de los destinos. Pero esto puede terminar en intoxicaciones y dolores de panza si no se hace bien. Para evitar accidentes, mejor hacerlo a conciencia siguiendo estos consejos.



1) Leé mucho antes

Ingredientes raros, platos demasiado picantes, puestos con mala reputación: todo está en internet. Antes de visitar un destino, hacé una buena investigación para tener puntos marcados en el mapa. Puede ser un mercado con productos frescos o una tienda famosa por sus sándwiches. Si dejás que tu intuición te lleve siempre, más chances hay de que falles en este ámbito.



2) Si no te cierra, no frenes

Capaz tiene todas las recomendaciones del mundo y es perfecta para los locales, pero cuando estás frente al puesto el plato te resulta muy grasoso o el ambiente sucio. Mejor hacerle caso a tu cuerpo y pasar por esta vez. Al final, no hay reseña que te pueda decir qué te va a caer bien a vos y tu estómago.



3) La fila significa calidad

Nos pasó a todos. Estamos paseando por un barrio sea en Nueva York o en Bangkok y vemos un restaurante que desborda al lado de uno vacío. Por algo es. Si hay mucha demanda, seguro es que hay buena relación precio-calidad, historia o solamente una joya que tenés que probar. Quizás comas más rápido en un restaurante vacío pero seguro te vas a perder de una experiencia local muy valiosa.



4) Pedí como los locales

Una vez en frente del cajero o el mozo, optá por lo que están comiendo los demás. En algunos países hay que recurrir a señalar con el dedo por la barrera del lenguaje, pero esto puede servir también en sitios con tu mismo idioma. "Quiero lo que está comiendo ella", decí como dice esa línea famosa de Cuando Harry Conoció a Sally.



5) Cuidado con las verduras

Hay una regla fácil: si tenés que tener cuidad con el agua, lo mismo corre para las ensaladas. Porque las frutas y verduras se lavan siempre con agua y seguramente no con el cuidado que le pondrías vos si lo hacés bajo tus condiciones. Mejor elegir frutas con cáscara o vegetales cocidos.