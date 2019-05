Los consejos de la Organización Mundial de la Salud para prevenir la demencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El número de personas que sufren demencia en el mundo, en su gran mayoría provocada por la enfermedad de Alzheimer, se multiplicará por tres hasta 2050, indicó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que publicó un informe titulado "Reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia".

La demencia afecta a 50 millones de personas en todo el mundo, con casi 10 millones de nuevos casos al año, cifra que se triplicará para 2050, escribió el Director General Adjunto de la OMS, Ren Minghui en el informe. El costo del cuidado de los pacientes alcanzará los 2 billones de dólares para 2030.



"Si bien no existe un tratamiento curativo para la demencia, el manejo proactivo de los factores de riesgo modificables puede retrasar la aparición o progresión de la enfermedad", explicó Minghui.



"Dado que muchos de los factores de riesgo para la demencia se comparten con los de las enfermedades no transmisibles, las recomendaciones clave se pueden integrar de manera efectiva en los programas para el abandono del tabaco, la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular y la nutrición".



La demencia, ligada a enfermedades como el alzhéimer, suele aparecer a partir de los 60 años, aunque puede ocurrir a edades más tempranas, con síntomas iniciales como pérdidas de memoria de corto plazo, de atención o concentración, así como problemas para hacer ciertos movimientos o reconocer caras y objetos. La OMS estima que entre el 5% y el 8% de personas de 60 años o más sufren de demencia en algún momento.



No existe aún cura para las enfermedades neurodegenerativas ligadas a la demencia, recordó por su parte Neerja Chowdhary, experta de la OMS, quien, además, subrayó que "se están llevando a cabo muchas investigaciones para encontrarla, pero es difícil saber cuándo estará disponible".



El aumento de la esperanza de vida a nivel mundial eleva los casos de demencia al estar ligada a la vejez, aunque no se trata de un problema exclusivo de países desarrollados con poblaciones más envejecidas.



Así lo demuestra el hecho de que el 60 por ciento de los casos actuales se registren en países de renta media y baja.

Prevención.

Las líneas de actuación que hoy publica la OMS no difieren demasiado de los consejos para prevenir otras enfermedades como las cardiovasculares. En palabras del director general de la organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, "la evidencia científica recogida para la elaboración de estas recomendaciones confirma lo que llevábamos tiempo sospechando: que lo que es bueno para nuestro corazón, también lo es para nuestro cerebro".



La actividad física, no fumar, llevar una dieta saludable y evitar el uso nocivo del alcohol también se encuentran entre los consejos del informe de la OMS. Entre otros destacados aparece tratamiento contra la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes para reducir los riesgos.



El informe dijo que aunque la edad es el factor de riesgo conocido más fuerte para el deterioro cognitivo, la demencia no es una consecuencia natural o inevitable del envejecimiento.



"En las últimas dos décadas, varios estudios han demostrado una relación entre el desarrollo del deterioro cognitivo y la demencia con el nivel educativo y los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como la inactividad física, el consumo de tabaco, las dietas poco saludables y el uso nocivo del alcohol", indicó la investigación.