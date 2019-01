Consejos para cuidar a los niños por la ola de calor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de muchos días de lluvia y temperaturas no tan altas, la ola de calor llegó a Uruguay con sensaciones térmicas que en algunos casos superaron los 40°C. Durante dos días consecutivos UTE registró el pico histórico de consumo de energía eléctrica, superando la marcasmáxima del pasado invierno, a causa del uso cada vez más generalizado de los equipos de aire acondicionado.

Según informó UTE en su cuenta de Twitter, a las 13:00 horas de ayer la demanda de energía eléctrica superó el récord invernal de 2.063 MW, pasando los 2.100 MW. A las 15:05 de la tarde el récord se rompió una vez más con una demanda de 2179 MW.

Las altas temperaturas se mantuvieron ayer durante todo el día en la capital y en el resto del Uruguay, mientras que para hoy Inumet anunció que se esperan temperaturas de entre 26°C y 30°C, entre precipitaciones y tormentas como las de anoche.

Agua y jugos.

Los más vulnerables a las altas temperaturas son los más pequeños. Desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Alicia Fernández aconseja mantener a los niños con ropa fresca y proporcionarles agua y jugos naturales para prevenir la deshidratación aunque no manifiesten que sienten sed.

En caso de que los niños sean lactantes menores a seis meses que solo toman pecho, la médica afirma que la que debe hidratarse es la madre y no es necesario darles agua extra.

Respecto a la playa y juegos al sol, Fernández es tajante con los horarios.

"Entre las 11:00 y las 17:00 horas aconsejamos que los niños que no vayan a la playa, e incluso si están en sus casas, no estén al sol. Si hay posibilidad de ventiladores y aire acondicionado utilizarlos, y si no buscar el fresco bajo los árboles", afirmó la doctora Fernández.

La pediatra sugiere prestar atención al llanto de los niños en esta época.

"Muchas veces los niños chiquitos lloran sin explicación y puede ser que se deba al calor. Las temperaturas elevadas pueden incluso provocar una febrícula que se soluciona con un baño fresco", explicó.

Por otro lado, la pediatra sostiene que hay que extremar las precauciones con los espejos de agua: desde piscinas hasta baldes, ya que los niños tienden a meterse solos por el intenso calor. Además, desaconseja la práctica de cualquier deporte como jugar a la pelota o andar en bicicleta mientras hace mucho calor.

Cianobacterias.

Respecto al retiro o recreo en las playas mientras está la bandera sanitaria a causa de las cianobacterias, la doctora sostuvo que no se debe entrar al agua, ni estar en la orilla, por donde ya pasaron las microalgas. En lo posible, no se debe ir ni siquiera a la playa debido a esta situación.

"Si recién ven que está la bandera luego de que entraron al agua o tuvieron contacto con las cianobacterias, lo ideal es enjuagarse bien. Especialmente hay que hacerlo con los niños, que son responsabilidad de los adultos", destacó la pediatra.

Ante el pronóstico de tormenta eléctrica para el día de hoy, Fernández destacó que es clave ser consciente de que estar en la playa bajo esas condiciones climáticas puede ser peligroso: "Hay que salir del agua e irse de la playa. Además, no se debe buscar refugio bajo los árboles", subrayó. "Cada año vemos historias de quemaduras o muertes por rayos y es porque no hay conciencia del peligro que implican las tormentas eléctricas", concluyó.

Consejos para mantener la casa fresca

Ventanas

Mantener cerradas las cortinas, persianas y postigos en los horarios de mayor calor es clave para evitar que el aire ingrese en el hogar y lo caliente aún más. Es aconsejable ventilar la casa desde el atardecer hasta la salida del sol, porque es la hora en que el aire está más frío y así se logrará refrescar la casa. Ventiladores y aires acondicionados ayudarán en esa labor.

Servicios

Utilizar los extractores de cocina o los de baños después de preparar comidas o darse un duchazo es otro de los factores que incide al momento de mantener el hogar fresco. Por el contario, lo mejor son las comida frías y limitar a la noche los electrodomésticos que desprenden calor como el lavavajillas o el lavarropas.