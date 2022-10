Conmoción en Santiago de Chile: un niño caminó por la cornisa de un piso 21

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El video de un niño caminando por el borde de una ventana en el piso 21 de un edificio en la comuna de Estación Central, en las afueras de Santiago de Chile, generó conmoción en redes sociales desde que se dio a conocer la semana pasada.

De acuerdo al alcalde de la mencionada comuna, Felipe Muñoz el departamento es utilizado como guardería infantil clandestina, sin permisos. “Nosotros hicimos llegar los antecedentes a las policías para que se pueda hacer esta fiscalización. Efectivamente es una guardería que no cumple con las medidas. Afortunadamente, contaba con una malla que evitó un accidente”, señaló la autoridad comunal.

Graban a niño jugando en un balcón del piso 21 en Estación Central.

Se trata de un registro grabado por los vecinos de la comuna que además denunciaron que el menor se encontraba en un jardín infantil clandestino. pic.twitter.com/TTykdkkF5t — La Tercera Video (@LaTerceraTV) October 6, 2022

Por su parte, desde Carabineros sostienen que “hay que aclarar que no hay procedimiento policial como tal, el órgano encargado de fiscalizar los jardines infantiles y similares es la Superintendencia de Educación, por tanto el Municipio va a hacer la denuncia de oficio. Además según se supo, el municipio sabía hace tiempo de esto”.



El hecho habría ocurrido el viernes anterior, 30 de septiembre, pero la difusión de las imágenes y la llegada del alcalde se produjeron el último jueves.

“Se vulneran los derechos de ese niño”

En diálogo con CNN de Chile, la subsecretaria de la niñez de ese país, Yolanda Pizarro, se refirió al episodio del niño en la cornisa de la guardería clandestina y reflexionó sobre la existencia de este tipo de instituciones por fuera de la legalidad. Con relación al pequeño que fue grabado en la ventana del piso 21, la funcionaria señaló: “Hay una vulneración de los derechos a ese niño; del derecho a una educación de calidad, a la protección y al cuidado”.



Más adelante, Pizarro se refirió a la situación de los papás que llevan a sus hijos a este tipo de guarderías. “Es importante no estigmatizar a esas madres de hogares monoparentales o padres de hogar nuclear que llevan a estos niños a las guarderías informales, ya que pagar un jardín infantil de $300.000 ($48.000) para una familia de clase media es imposible”.



“Por otro lado, hay que tener presente que esa madre o padres no califican para ingresar a un jardín estatal, porque los de la Junji, Integra o los vía transferencia de fondos, están pensados particularmente para los quintiles más vulnerables. Entonces, es muy importante no estigmatizar a las familias cuando toman esa decisión porque, además, ellos confían que esos niños van a estar cuidados”, añadió la funcionaria.

Luego, la funcionaria destacó que, la imagen del niño en la ventana provocó “una alerta”. “Esto no lo vamos a permitir como Ejecutivo, nos ponemos a disposición de poder apoyar el rol de la Subsecretaría de Educación Parvularia, trabajando conjuntamente con ellos y con la Defensora de la Niñez para que esto no vuelva a repetirse”.



El video del niño que camina del lado de afuera de una ventana de un piso 21 fue grabado por una vecina desde piso más alto y rápidamente se volvió viral y provocó sorpresa y espanto en las redes sociales. Allí se escucha a una de las personas que realizan la grabación que le pide al niño que se pase para adentro, algo que, por fortuna, el niño hace. En ese momento, la mano de una persona adulta aparece por la ventana para ayudar al menor a ingresar y quedar fuera de peligro.