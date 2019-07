Cómo conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la Luna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Medio siglo después del inicio de la histórica misión Apolo 11, un viaje de ida y vuelta a la Luna con tres astronautas a bordo, la hazaña será conmemorada a partir de hoy con distintas actividades en el Centro espacial Kennedy de Cabo Cañaveral donde estarán dos de sus protagonistas.

Sin su compañero Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, quien falleció en 2012, Buzz Aldrin y Michael Collins, los otros dos participantes en la misión, volverán a la plataforma LC-39A del Centro Kennedy desde donde el 16 de julio de 1969 fue lanzado el cohete Saturno V con ellos a bordo.

Los tres llegaron a la Luna el 20 de julio de 1969, el “día grande” de la carrera espacial, a bordo del módulo Eagle (Águila), que alunizó en el llamado Mar de la Tranquilidad.

Dos de ellos, Armstrong y Aldrin, pisaron la superficie lunar y colocaron la bandera de las barras y las estrellas sobre el satélite terrestre, como pudieron ver millones de personas en todo el mundo gracias a la primera retransmisión televisiva global, y los tres regresaron sanos y salvos a la tierra el 24 de julio.

Aldrin y Collins participarán hoy en un coloquio con Bob Cabana, el director del Centro Kennedy, que será televisado en directo por la NASA, la agencia espacial estadounidense, que fue fundada en 1958 –antes el espacio era competencia de la Fuerza Aérea– y durante la Guerra Fría compitió codo con codo con la URSS por la conquista de espacio.

También podrá verse a través de la página web de la NASA un recorrido por las instalaciones del centro que se utilizaron en el lanzamiento con comentarios de los controladores que trabajaron aquel 16 de julio de hace 50 años y con los que participan del programa Artemisa de la NASA para colonizar la Luna y Marte.

Aunque no se espera alcanzar el millón de personas que aproximadamente presenciaron el inicio de la misión Apolo 11 “in situ” en 1969, sí está previsto que un numeroso público acuda mañana a Cabo Cañaveral para participar en las distintas actividades organizadas con motivo del aniversario.

Una de las actividades más atractivas es un evento “flashback”, que permite a los visitantes retroceder medio siglo y vivir la secuencia del lanzamiento del Saturno V en el mismo horario que en 1969 mediante imágenes televisivas de archivo de la cadena CBS, que fue la que emitió el alunizaje con Walter Conkrite como locutor.

La experiencia no es barata (US$ 175 los adultos y US$ 150 los niños de tres años en adelante), pero incluye también una visita al nuevo Jardín del Árbol de la Luna, que está diseñado para aprender todo lo relativo a las 12 misiones lunares tripuladas que en total organizó la NASA durante la era Apolo.

El paquete incluye un encuentro con astronautas como Charlie Duke, que participó en la misión Apolo 16, una visita a una muestra de automóviles de los años 60, como un Corvette azul que perteneció a Armstrong, y diversa parafernalia de los 50 años.





El día cerrará con música en el Centro Kennedy. La banda británica Duran Duran ofrecerá un concierto al aire libre en el Jardín de los Cohetes, en el que también actuará el DJ Evalicious y podrá verse un espectáculo artístico con drones de Studio Drift.

No todas las celebraciones serán en Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida.



El lanzamiento del Apolo 11 será recordado en Washington DC con un show de luces en el Monumento a Washington, un obelisco de 169 metros, donde se proyectarán imágenes originales del cohete Saturno V. Además, el Museo Nacional del Aire y del Espacio de la Institución Smithsonian en Washington exhibe el traje espacial usado por Neil Armstrong y otros 20 objetos que formaron parte de la misión, así como maquetas y modelos.





La NASA publicó una lista de 69 exposiciones en distintos museos a lo largo de Estados Unidos, con fechas, links para ver detalles online y más.

En el vecino estado de Alabama, en el Centro Marshall de vuelos espaciales de la NASA, situado en la localidad de Huntsville, donde se construyeron los cohetes Saturno usados en el programa Apolo, está previsto un amplio programa de actividades.

A la misma hora en que el Saturno V despegó del Centro Kennedy, las 9.32 horas locales del 16 de julio de 1969, se tratará de establecer un nuevo récord Guinness: el mayor número de réplicas de cohetes lanzados a la vez desde un solo sitio.



La iniciativa está incluida en el “Lanzamiento Global de Cohetes Apolo 11 50 años”, que tendrá lugar en distintos puntos del planeta.





Por otra parte, el icónico Centro de Control de la Misión Apollo, en el Centro del Espacio de Houston, Texas, fue restaurado a sus orígenes. Desde las sillas tapizadas con poliéster y las consolas originales encendidas y operando, hasta los ceniceros junto a los escritorios de los científicos que comandaban la misión desde la Tierra.



En la icónica sala hay además una réplica del teléfono rojo, cuyo original se encuentra actualmente en la sede del Departamento de Defensa, así como las pantallas que proyectaban lo que recogían las cámaras de los módulos lunares, como la que captó la trayectoria de descenso y la caminata del astronauta Neil Armstrong en suelo lunar.