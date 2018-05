Una computadora logra detectar mejor el cáncer que los dermatólogos

Los expertos de Alemania, Francia y Estados Unidos probaron este sistema de inteligencia artificial para que este, entre más de 100.000 imágenes de lesiones de la piel y pecas, distinguiera entre las benignas y las alarmantes.



Los resultados del ordenador fueron comparados con los de 58 médicos especialistas, de 17 países.



"La mayoría de dermatológos lo hicieron peor" que el ordenador, escribieron los investigadores en la revista Annals of Oncology.



Con una simple fotografía de 100 casos juzgados complicados, los médicos identificaron correctamente, de promedio, el 87% de los melanomas que les fueron presentados.



El porcentaje aumentó a 89% al examinar planos más amplios y contar con informaciones detalladas (edad y sexo del paciente, ubicación de la lesión cutánea).



Pero la máquina lo hizo mejor, con 95% de melanomas detectados a partir de la primera serie de fotografías.



El ordenador no solo "obvió menos melanomas", sino que también "cometió menos errores de diagnóstico de melanomas en pecas benignas". Algo que permitiría "reducir las operaciones inútiles", subrayó en un comunicado el profesor de Medicina Holger Hänssle, de la universidad alemana de Heidelberg.



Para los investigadores, no se trata de prescindir de los médicos en beneficio de la inteligencia artificial, sino de hacer de esta un "instrumento complementario".



"Hoy en día, nada puede reemplazar un examen clínico en profundidad", recordaron dos profesores australianos en Dermatología, Victoria Mar y Peter Soyer, en un comentario publicado junto al estudio.



Según el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se declaran en el mundo 232.000 casos de melanoma maligno, que se saldan con 55.000 muertes.



Este tipo de cáncer "puede ser curado si es detectado de forma precoz, pero muchos casos no son diagnosticados hasta que el cáncer está más avanzado y ya es más difícil de tratar", según los investigadores.