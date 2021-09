Compartió el testamento de su padre, se quejó de su parte de la herencia y le llovieron críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un usuario de Reddit enojado por el testamento que redactó su padre acudió a la popular plataforma para compartir su decepción con el resultado de la repartición y pedir consejos sobre qué hacer.

El usuario, apodado “¿Soy yo el idiota?”, contó su caso y pidió sugerencias al respecto. “Mi padre se divorció hace un año de una mujer que no es mi madre biológica, así que acaba de rehacer su testamento para dejarla fuera”, comenzó.

“Hoy pude ver una copia del testamento que dejó sobre su mesa de luz y así es como repartió sus bienes entre mi familia: 5% a mi hermana mayor (tenían una disputa económica), 15% al único hijo de mi hermana mayor, 15% a mi hermana menor, 15% a mí, 25% a mi hermano y 25% al único hijo de mi hermano”, explicó el hombre.



El beneficiario del testamento continuó expresando su decepción, ya que consideraba que había “pasado más tiempo con su padre que nadie” y creía que no tenía “ninguna razón personal” para darle menos. Y agregó: “También tengo una discapacidad que se ha demostrado en un juicio para que me den las prestaciones por invalidez, por lo que estoy incapacitado para trabajar a tiempo completo, aunque tengo un trabajo a tiempo parcial en el que trabajo algunas horas a la semana”.



“La razón por la que nos dio menos a mí y a mi hermana un menor porcentaje es porque nuestra madre es doctora, por lo que gana un buen sueldo como médica. Y como la madre de mis hermanastros murió hace tiempo, argumenta que ellos no recibirán la herencia que recibiremos nosotros”, indicó. Y añadió: “Mi hermano y su hijo también tienen algunos problemas de salud mental que él utiliza para justificar la desigualdad, lo que ha impedido a mi hermano trabajar en ocasiones a lo largo de su vida”.



El usuario preguntó a los internautas si él era “un idiota” por estar molesto al no recibir el 25% del testamento, ya que creía que debía recibir una parte más justa debido a su discapacidad y a la buena relación con su padre.



Para concluir con su exposición, argumentó: “Estoy pensando en enfrentarme a él, pero se me hace raro hacerlo porque por naturaleza cualquier adición para mí significaría una sustracción para cualquiera de mis hermanos, a los que quiero y con los que tengo una buena relación”.

“¿Sería un tarado si me enfrento a mi padre en un intento de lograr el 25% que siento que se me debe dar? Además él no sabe que vi el testamento, pero lo dejó a la vista en el momento en que me invitó. Así que tal vez no debería haber mirado, pero no es como si hubiera registrado su casa para encontrar el documento”, dijo.



A continuación, el hombre recibió muchos comentarios de los usuarios de la plataforma, quienes expresaron sus opiniones sobre el asunto en el foro. Aunque el resultado para “¿Soy yo el idiota?” no fue el esperado porque la mayoría de los criterios no fueron a su favor.



“Sos un tonto porque no es tu decisión. Además, yo tendría cuidado con esto. Si tu hermana mayor solo recibe el 5% por una disputa financiera, yo diría que podría pasarte lo mismo hablando de este tema. La gente no acepta de buena gana que le pidan más dinero de su testamento”, escribió un internauta.



“Es su dinero. Que te dé el 15% o el 0% depende solamente de su elección. Es algo esperado pero egoísta pensar que tu padre te debe dinero. ¿Por qué? ¿Por haber nacido?”, cuestionó otro.



Luego de recibir una gran mayoría comentarios en contra, el hombre intentó limpiar su buen nombre. “Puedo aceptar que me digan que soy un tonto por enfrentarme a él. Sin embargo, tal vez no hice el posteo lo suficientemente claro al no ahondar en todas nuestras situaciones personales, pero mi padre no está tratando de crear una situación de igualdad. Solo un ejemplo: mi hermana menor está a punto de doctorarse, mientras que yo soy discapacitado y no puedo trabajar a tiempo completo, y ambos recibimos la misma herencia. Si él está tratando de equilibrar, no veo cómo eso tiene sentido, especialmente cuando se mira la diferencia en la herencia entre sus dos nietos”, replicó.



Pero su intento de aclarar la situación no funcionó porque el hilo de la conversación fue eliminado por los moderadores de Reddit por violar una de las reglas de la plataforma. “Las publicaciones no deben ser sobre sentimientos u opiniones. Los mensajes deben ser sobre conflictos específicos recientes que hayas tenido con otras personas. Si estás recibiendo este mensaje es probable que tu posteo trate sobre sentimientos, opiniones o deseos más que sobre un conflicto concreto”, escribió un responsable de la red social.



La cuestión que todavía está abierta y que genera un enorme misterio entre los usuarios de la plataforma es si el internauta “¿Soy yo el idiota?” pudo encontrar una solución a su dilema.