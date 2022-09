Compartió un extraño recargo que le hicieron en el ticket y desató grandes críticas contra el restaurante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El trabajo de los mozos en Estados Unidos causa varios debates, uno de ellos dirigido a si es obligatoria o no la propina y otro a los bajos salarios de base que perciben en muchos lugares, ya que algunos empleadores esperan que lo que les pagan se complemente con las ganancias adicionales que dejan los comensales. Sin embargo, a menudo los clientes se encuentran en el ticket cargos adicionales que demuestran que es mejor chequear la factura dos veces.

En esta línea, una mujer aseguró que no podía creer el recargo que aparecía en su factura tras disfrutar de un brunch, en el que se leía que le cobraban un extra para cubrir el seguro médico del trabajador del restaurante. A esto, la usuaria lanzó un consejo fulminante: “Páguele a sus empleados como se debe”.



A través de su cuenta de TikTok, Jillian @killjill compartió un video en el que se veía el recibo de la comida que consumió y, entre toda la descripción de su consumo, sobresalía una cifra adicional que decía: “Beneficios del personal 3,50%”.

Como no quería quedarse con la duda, la joven relató que decidió acercarse a una camarera para recibir una explicación, pero la respuesta que ésta le dio la dejó desconcertada, ya que se trataba de un extra para que los trabajadores pudieran tener acceso a la asistencia médica.



“Me quedé atónita”, reconoció en su clip, que suma millones de vistas.



“Me estás diciendo que dinero sale de mis fondos cada dos semanas para pagar mi seguro de salud y para que cuando vaya al doctor aún tenga que pagarle más dinero con el objetivo de que me atienda, y después pagar más dinero para conseguir mis medicamentos en la farmacia, y ahora las empresas tienen permitido poner la carga en los clientes de pagar por la asistencia médica de sus empleados", cuestionó.

El video no tardó en desatar críticas contra el restaurante. Un usuario preguntó: "¿Cómo se llama el establecimiento? Así nunca voy". Otra apuntó: "Nunca más comería allí".



Pagar por asistencia médica "es responsabilidad de la compañía", señaló otra. "¿Es legal?", cuestionó una cuarta cibernauta.

¿Cómo funciona el seguro médico en Estados Unidos?



De acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes, los jefes no tienen la obligación de cubrir el seguro médico de sus empleados si no trabajan a tiempo completo. No obstante, quienes compartieron la grabación coincidieron en que los dueños deberían ser más considerados con los trabajadores y darles el dinero que merecen por sus servicios. También destacaron que no era culpa de los mozos que ese cargo estuviera en la factura.



“Todos ustedes en los comentarios diciendo que eso (el recargo por asistencia médica) es la propina, pero vamos, esto no es culpa de los empleados”, escribió un usuario. “Así que pagamos la propina y sus beneficios”, comentó otro.