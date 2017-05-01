Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Vida Actual

Compañeros caninos en la peluquería

01/05/2017, 05:02
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Acompañamiento_cani_esES_698f.

En Nueva York, todo el mundo tiene un trabajo, incluyendo a los perros. Un video del New York Times para El País.

Acompañamiento_cani_esES_698f.
Acompañamiento_cani_esES_698f.

VIDEO

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

The New York Times

Te puede interesar