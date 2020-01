Coco Sily: "Hay que hacer humor con el feminismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guiones para Tato Bores, actuación con Antonio Gasalla, participación en la primera versión de El imbatible en el programa de Susana Giménez, conducción en Animales Sueltos y La peluquería de Don Mateo, entre otros éxitos. Pero, de todos ellos, Fernando “Coco” Sily, el humorista argentino, elige su unipersonal La cátedra del macho. “Es lo que me ha sanado”, dijo a El País sobre el espectáculo que presentará los lunes de enero en Medio y Medio, en Punta Ballena, y el 23 de enero en Magnolio Sala, en Montevideo.

En esta entrevista, Sily habló de la posición incómoda de los humoristas ante lo políticamente correcto y de su propio proceso de “deconstrucción” del machismo gracias a las enseñanzas de su hija. Advierte que se debe hacer humor con el feminismo, del día que lloró en el teatro El Galpón y que es momento de “meterse las ideas” políticas “en el ojete” para salir de la crisis.

—Hace cuatro años que hace temporada en Punta del Este y no en Argentina. ¿Por qué ha elegido venir a trabajar a Uruguay?

—Yo elijo pasar mis vacaciones en Punta del Este y he tenido la suerte de no tener la necesidad de hacer una temporada entera en Mar del Plata o Carlos Paz. Aquí puedo combinar el trabajo y las vacaciones; además, en todo un mes de vacaciones, yo me aburro. Al principio sí hacía sábados y domingos en el Nogaró; pero después ya no. Ahora voy a hacer cuatro funciones en Medio y Medio y una función en Montevideo. Voy, me reencuentro con mis amigos, hago la función y me vuelvo. Y acá hay muchos amigos. Para mí es un placer. No tengo mejor programa. Mientras que mi economía lo permita, prefiero estar acá. Estoy con mis dos hijos, los mellizos, y tres amigos, y yo la paso bien.

—En el último ciclo de La peluquería de Don Mateo, el personaje de Sol Pérez se transformó en su hija para evitar conflictos con el público. ¿Cómo se para un humorista ante una sociedad que hoy se enfrenta a la forma de decir las cosas?

—Es muy difícil. Todos los humoristas están asustados y cuidados de ser lo más políticamente correctos, esencialmente con temas que tienen que ver con el feminismo y con esta maravillosa revolución que está ocurriendo. Pero, por otro lado, es una contradicción, porque un humorista lo que menos debería ser es ser políticamente correcto. El humor es tragedia más tiempo. Uno debería poder reírse de eso pero no está pasando. Pero es una revolución nueva, tampoco sabemos tanto. Sobre todo los cincuentones que tenemos que deconstruirnos de forma rápida y prolija y no es fácil. Yo digo lo que digo desde el lugar de un tipo que tiene 50 y pico de años y que está intentando deconstruirse porque tiene una hija que milita en el feminismo y me enseña todo el tiempo. En cualquier momento empiezo a hacer humor con el feminismo porque sino parece que es un tema sagrado. Está buenísimo que podamos hacer humor, en realidad, con lo que nos pasa a nosotros en este proceso de deconstrucción. Es gracioso ver cómo un tipo tiene que cambiar. Por supuesto que no nos podemos reír de la violencia de género que es un crimen. Separemos eso.

—¿En qué consiguió deconstruirse?

—En un montón de cosas chiquitas que mi hija supo explicarme y que, a partir del diálogo, entendí. Lo que más me gusta de lo que está pasando es que no haya diferencias de género porque no tienen sentido. No lo vamos a vivir nosotros. Lo van a vivir quienes los más chiquitos que no van a poder creer que en una época los varones no podían jugar con muñecas o que una mujer cirujana ganaba menos. Esas cosas se van a desnaturalizar. Mientras tantos tenemos que ir acomodándonos. No podemos seguir esperando que venga alguien a levantar la mesa; tenemos que hacerlo nosotros y listo.

"La cátedra del macho es lo que me ha salvado", dijo el humorista argentino.

—En este contexto, ¿cómo ha renovado el guión de La cátedra del macho?

—Lo cambio todo el tiempo. Hay como 15 cátedras distintas. Es un espectáculo que habla de nosotros. Tengo mucho público que se repite y yo tengo que darle algo diferente. La gente se ríe mucho y me elige para reírse de nuevo. Es una hermosa responsabilidad. Yo amo mi trabajo. Reírse es sanarse. Reírse es como meterse al mar. Es una sensación enormemente placentera. Y yo me río como loco arriba del escenario. Eso me mantiene sano. Yo no sé que hubiese sido de mi vida sin La cátedra del macho.

—¿Por sobre todo sus otros trabajos?

—Sí, La cátedra soy yo, es mi espectáculo, es lo que me ha sanado. Soy un agradecido enorme por haber tenido la suerte de cruzarme con este show y haberlo construido. Es increíble que lo hayan visto más de 500.000 personas y que haya sido el primer actor en argentina y el único hasta ahora que ha hecho un unipersonal en el Luna Park. He estado en el Teatro Ópera. Estuve en El Galón. Yo me moría por estar en El Galpón. Es un teatro mítico, que tiene que ver con la historia de Uruguay. Pocas veces lloré (en el escenario) pero ese día lloré al terminar la función. Fue muy emocionante para mí y todo eso se lo debo a La Cátedra.

—Usted cuenta unas anécdotas desopilantes como el día que creyó haber dejado las cenizas de su madre en una pizzería. ¿Saber contar anécdotas es clave para conectarse con el público?

—No es que sea un gran actor, porque no lo soy, y no lo digo con falsa humildad. No van a venir a ver Hamlet. Lo que tengo, mi virtud, es que genero empatía con la gente. Mucha gente me viene a ver porque ‘el gordo es como nosotros’. Lo que cuento es lo que le puede pasar a cualquiera. Hay un lugar en el que a todos nos pasan las mismas cosas y tenemos los mismos miedos; yo trabajo sobre eso.

—Se alejó del kirchnerismo. ¿Qué expectativas tiene del nuevo gobierno?

—Mi expectativa es que, por favor, salgamos de donde estamos. Estamos en una crisis profundísima. Ya no importa la ideología. Hoy necesitamos que la gente coma. Hay muchos chicos que se van a dormir sin comer. Ahí, las ideas hay que metérselas en el ojete y trabajar por esos chicos. Después volvamos a las ideologías y a discutir, pero hoy hay que salir de la crisis.