Claves para unas fiestas felices y sin desperdiciar la comida

La división de tareas a la hora de planear la cena de Navidad o Año Nuevo suele ser bastante desprolija. Nadie aclara cuánto de cada cosa trae, se superponen carnes y se repite un patrón: se hace demasiado de todo y la comida termina siendo deshechada.

La youtuber argentina Paulina Cocina se expresó en contra de esta práctica e ideó un plan en sus historias de Instagram. "La sobra de comida como símbolo de bienestar pasó de moda, es algo de la posguerra y ya superamos esa etapa", dijo con humor al arrancar su explicación.

Según su experiencia cocinando para su familia, estas son las claves a tener en cuenta al momento de preparar los platos para estas fiestas.

En primer lugar, las porciones se calculan en relación a todo el menú. Para entender cuántos canapés o entraditas hay que servir, debemos tener en cuenta cómo es el plato principal. Si es liviano, la entrada puede ser más contundente. Si viene lechón, mejor no pasarse.

En tanto, la manera de contar los canapés o entraditas es por hora. Se calculan entre 6 y 7 bocaditos por adulto, por hora. "Si entre el canapé y el plato principal va a pasar una hora, solo calculás eso", explicó Paulina.

Por otro lado, el queso crema con ciboulette, el guacamole o cualquier otro dip que vayas a servir, hay que calcularlo por peso: medio kilo por cada 10 personas. Si se sirven canapés y salsas, se deben recortar las porciones al medio.

Los crudités, o sea apios, zanahorias, palitos largos, galletitas saladas y demás cosas que se usen para untar, deben calcularse ocho por cabeza, agregó Paulina.

Cena navideña. Foto: Pixabay

Si se van a servir embutidos la clave está en calcular unos 100 gramos por persona en total. No 100 gramos de jamón crudo y 100 gramos de salame, si no 100 gramos por persona. Respecto a los snacks, la YouTuber que no es fan de ellos sostuvo: "Si van a cometer la enorme falta de respeto de poner papitas, palitos, y demás, medio kilo cada 10 personas".

A la hora de calcular las guarniciones, suele pensar en media taza por persona. O sea, de puré de papas, ensalada rusa, arroz o lo que se elija. En tanto, si la guarnición es muy liviana,como una ensalada de hojas verdes, por ejemplo, se puede sumar más. Si son papas, se suele calcular una papa de tamaño mediano por persona.

En los platos de carnes, como el tradicional lechón navideño, se calcula aproximadamente 300 gramos por persona. Pero se debe prestar atención el contexto: "si viene la tía con la lengua, el otro con el vitel toné, la otra con el salpicón de ave, bajen a 200 gramos por persona cada uno", subrayó Paulina.

El pan es un infaltable en las mesas navideñas y el número perfecto son dos pancitos por persona. Siempre que se trate solo de pan para la mesa, no de pan para hacer sándwiches o para picar con fiambre.

Foto: Archivo

A la hora de pensar en los dulces la youtuber aseguró:"Yo calcularía una sola porción como máximo por persona porque primero, hay gente que no come postre y, segundo, en las fiestas el postre no es el postre". Paulina que se refiere a todo lo demás que viene con la mesa dulce. Turrones, garrapiñada, pan dulce y compañía. Si es helado, hay otra regla: 1/4 kilo por persona. Pero en este caso vale calcular 1 kilo por cada 6 personas por la misma razón.

A la hora de calcular las bebudas se debe distinguir entre los espirituosos y las analcólicas. SAgua, jugos o refrescos, se calculan con un litro por persona. En tanto, si es una cena, medio litro por adulto de cerveza debería alcanzar, vino 1 botella cada 4 y espumante, 1 cada 5.

Finalmente y no menor es el hielo. Se debe pensar en un kilo por persona es lo que aconsejó para combatir las altas temperaturas del recién estrenado calor de verano.