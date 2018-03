Las claves para entender el escándalo político de Facebook y Cambridge Analytica

¿Cómo surge la denuncia?

Una investigación realizada por el diario The New York Times y The Observer, la edición dominical del periódico británico The Guardian, reveló que Cambridge Analytica usó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar software para predecir e influir en los votantes.



Christopher Wylie un ex empleado de CA fue quien dio la alerta. Es un canadiense de 28 años que afirmó en la televisión de su país CBC que los métodos de Cambridge Analytica eran "problemáticos" porque se basaban en "datos privados que se adquirían sin consentimiento".