Ciudad de Florida sufre apagón por "extrema actividad zombie”

Los habitantes de Lake Worth, una ciudad al sur de Florida (EE.UU.), se quedaron sin servicio eléctrico por media hora el domingo pasado. Recibieron alertas del corte de luz y también fueron advertidos de la presencia de zombies. La confusión fue aclarada en un post de Facebook.



El portavoz municipal Ben Kerr publicó en el grupo de Facebook "Lake Worth Live" que las autoridades investigaban la alerta y que quería “reiterar que Lake Worth no tiene actualmente ninguna actividad zombie y me disculpo por el mensaje del sistema”, señaló.

"Apagón de energía y alerta zombie para los residentes de Lake Worth y Terminus. En la actualidad, hay menos de 7.380 personas involucradas debido a la extrema actividad zombie. Tiempo de restauración incierto", decía el mensaje que vemos en Facebook.



Este texto, que hacía referencia a la ciudad en el programa de televisión "The Walking Dead", fue enviado durante el corte de energía que sucedió alrededor de la 1:45 a.m. El mismo que duró 30 minutos y no el tiempo estimado que se lee en imagen de Facebook.

Finalmente, no se supo qué fue lo que realmente causó el apagón. Además confirmaron que el mensaje no fue intencionado. Razón por la que aún se encuentran investigando.



Esta no sería la primera vez que las alertas de inserción juegan una mala pasada. Como se recuerda, en enero de este año se envió una advertencia sobre una amenaza inminente de misiles balísticos a los residentes de Hawái.