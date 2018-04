Cinco formas de acelerar tu metabolismo sin hacer ejercicio

Gracias a estos pequeños hábitos en tu rutina, podés cambiar la forma en la que funciona tu cuerpo sin hacer cambios drásticos.



1. No te quedes quieto

Movete, parate, masticá chicle. Este tipo de actividades llamadas termogénicas son de acción espontánea y está demostrado que ayudan a quemar entre 300 y 2 mil calorías por día.



2. Hacete fan del té verde

Los estudios indican que el té verde puede acelerar el metabolismo entre un 4 y un 5%. Además de rica, esta infusión es energizante, por lo que si estás buscando un reemplazo del café, es una opción mucho más sana.



3. Tomá agua

Un estudio alemán descubrió que tomar medio litro de agua acelera el metabolismo en un 30% en tan solo 10 minutos y dura aproximadamente una hora.



4. La vitamina C es esencial

Agregá jugo fresco de limón a tu té o agua. Los investigadores de la Universidad Estatal de Arizona descubrieron que las personas que no ingieren suficiente vitamina C pueden perderse de quemar 25% menos de calorías.



5. Reíte todo el tiempo

Un estudio publicado en el International Journal of Obesity reveló que reírse dispara quema pequeñas cantidades de calorías. Según los científicos, reírse por 15 minutos ayudaría a eliminar 40 calorías.